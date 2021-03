Vence interinato del comandante de la Policía y responsabilizan al ministro de Gobierno

“Hasta ahora nosotros no hemos recibido, no tenemos información, yo creo que nuestro Ministerio de Gobierno no va a descuidar nada y si en algo se han retrasado pues también esclarecerán como tiene que ser”, manifestó.

Por su parte, el diputado Marcelo Terrazas (Creemos) señaló que el Ministro de Gobierno habría incumplido con sus deberes al no enviar la lista de ascensos en los plazos establecidos y recordó que los interinatos solo duran 90 días. “El tema de los interinatos se ha convertido en una práctica recurrente de los gobiernos anteriores del gobierno del MAS con relación a no poder dar la certeza y certidumbre que estas autoridades sean electas legalmente”, mencionó.