Yenny Raña critica que se haga «política» con la salud de su esposo Adrián Oliva

La esposa del gobernador de Tarija, Yenny Raña, criticó que algunas personas utilicen el estado de salud de la autoridad departamental para «hacer política», al mismo tiempo, agradeció a quienes expresan su pronta recuperación.

Adrián Oliva fue diagnosticado con Covid-19 y según criterios médicos se encuentra con un estado de salud «estacionario». Raña señaló que se encuentran «esperanzados en que todo salga bien» a tiempo de emitir su voto la mañana del domingo en el colegio San Luis de Tarija.

«Él solo está preguntando por su hijo, sus signos vitales están bien, hoy le realizarán más exámenes, esperamos que todo sea para mejorar. Quiero aprovechar un agradecimiento a muchos grupos que estuvieron haciendo misas; ayer he visto mucha información que no es correcta, hubieron muchas publicaciones que hacían ver que Adrián estaba intubado y poco más desahuciado, hay que cambiar la forma de hacer política, no está bien, hay formas y esa no es la correcta, agradezco a los políticos que se han solidarizado», dijo a los medios de comunicación mientras emitía su voto.

