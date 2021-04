Arce supervisa plan piloto de vacunación y pide seguir con los cuidados

Fuente: paginasiete.bo

El presidente Luis Arce visitó esta mañana el Hospital del Sur, en El Alto, y luego a la UPEA, para supervisar la prueba piloto de vacunación masiva “en napa” contra la Covid-19, donde tuvo un contacto muy cercano con las personas adultas mayores que se encontraban en el lugar, a quienes pidió que pese a recibir la vacuna, mantengan los cuidados.

“Al personal médico, agradecer el trabajo, se vacunan 100 pacientes por hora, 800 por día más o menos, no está mal, estamos acelerando realmente esta vacunación en beneficio de la población, vamos a salir adelante”, manifestó Arce.

El mandatario también recomendó a todos los adultos mayores que se encontraban en este hospital “no se olviden que igualito se tiene que cuidar, no hay que bajar la guardia, estamos mejor con la vacuna pero igual hay que cuidarse”.

Luego de ese encuentro, el Jefe de Estado se dirigió a la Universidad Pública de El Alto, donde fue recibido por los adultos mayores.

“La universidad tiene que ser no sólo el ente pensante de la sociedad, sino, sobre todo en este caso, debe cooperar y la medicina no tiene que ser una mercancía y los hermanos de la UPEA lo comprenden completamente y el Gobierno nacional no está de acuerdo con que se mercantilice”, declaró Arce.