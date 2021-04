Beni: Guayaramerín se declara en desastre sanitario tras colapso de hospitales y falta de recursos

Fuente: El Deber Ariel Melgar Cabrera

Tras el incremento de casos positivos de Covid-19, el municipio beniano de Guayaramerín se declaró en desastre sanitario, debido a que sus hospitales colapsaron y no tienen recursos económicos para atender a los enfermos, según informó su alcaldesa, Helen Gorayeb.

“Estamos con una comisión aquí en La Paz para pedir al Gobierno que nos ayude en la parte económica, nos declaramos como municipio de desastre sanitario, pasamos por momentos muy difíciles, la sala Covid ha colapsado, el hospital está lleno, en los domicilios hay gente que no quiere llegar a los hospitales y está falleciendo”, señaló la autoridad edil en contacto telefónico con EL DEBER.

Gorayeb explicó que han solicitado una reunión con los ministerios de Economía, Salud y Deportes para que verifiquen la difícil situación que viven los enfermos en Guayaramerín y que le entreguen al municipio los recursos económicos que le descontaron en el Plan Operativo Anual (POA) 2021.

“Estamos solicitando que nos depositen los recursos destinados a la Salud que nos descontaron el año pasado y en esta gestión, lo que ascendería a 12 millones de bolivianos”, comunicó.

La alcaldesa dijo que no han recibido una respuesta de las autoridades de Gobierno para atender su pedido, pero espera tener una reunión con los ministros este jueves (mañana), de lo contrario continuará en La Paz, hasta ser atendida.

“El Consejo Municipal ya aceptó la declaratoria de desastre, pero pese a esto los ministros de Economía y Salud no nos quieren atender. Yo no volveré a Guayaramerín hasta recibir una respuesta, porque no puedo regresar, sin medicamentos, oxigeno e insumos para los enfermos”, señaló

Gorayeb indicó que la sala de Covid-19 de los hospitales municipales utilizan 80 tanques de oxígeno al día, pero el Ministerio de Salud solo envía 20 en un día, lo que es insuficiente para atender a todos los infectados.

“El ministerio de Salud debe ir a verificar que faltan oxígeno y medicamentos. No tenemos dinero ni para comprar el material de limpieza para los hospitales y no nos entregan los recursos económicos pese a que lo solicitamos hace dos semanas”, lamentó.