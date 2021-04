Bobaryn denuncia a funcionario por venta de cargos en instituciones públicas

Fuente: paginasiete.bo

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Freddy Bobaryn, presentó este martes una demanda contra Eddy Orlando R.C., por la presunta comisión de cobros irregulares de dinero a cambio de cargos laborales en instituciones estatales.

“Como viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental me he constituido como parte querellante en contra del señor Eddy Orlando R. C., quien habría supuestamente levantado el nombre de la suscrita autoridad para poder hacer estos cobros totalmente irregulares”, declaró la autoridad a la prensa.

En un caso particular, una de las víctimas presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por el presunto cobro de 5.000 dólares para acceder a un cargo en una estatal, informó ABI.

“Queremos justamente denunciar y de alguna forma reflexionar a la opinión pública para que no caiga en estos casos de estafa por gente inescrupulosa que levanta el nombre de autoridades para sonsacar dineros y de alguna manera estafar a víctimas múltiples”, agregó la autoridad.

Reiteró que la política gubernamental es de “cero tolerancia» a la corrupción, e invitó a las personas que hubiesen sido objeto de cobros irregulares y de estafas a presentar sus denuncias ante las autoridades correspondientes.

“Nosotros nos vamos a constituir en parte en caso de que se verifique que se han levantado nombres de autoridades”, manifestó.