Denuncia contra exministro Characayo señala que dirigentes Interculturales iban a recibir $us 200.000 por coimas

Fuente: El Deber Ernesto Estremadoiro Flores

Nuevos datos surgen en torno a la detención del exministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo. En declaraciones a la red Erbol, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que, de acuerdo a la denuncia contra la exautoridad, los dirigentes de comunidades interculturales iban a recibir 200.000 dólares por la presunta extorsión a propietarios de un predio ubicado en el municipio de San Ramón.

Lima pidió a los dirigentes de este sector, que respaldaban a la depuesta autoridad, salir a aclarar esta acusación para evitar que se manche a una institución que ha sido pilar dentro del proceso de cambio.

“En la denuncia se señalaba que 200.000 (dólares) iban a los dirigentes de las comunidades de San Julián y esto es inadmisible, no porque pensemos que ellos han recibido dinero, sino porque no se puede mancillar instituciones tan grandes; los interculturales son un pilar de este proceso. Y no estamos planteando una acusación contra ellos, les estamos pidiendo que, como todo ciudadano boliviano, aclaren, investiguen y nos den respuesta”, dijo la autoridad el programa La Mañana en Directo, de Erbol.

En la entrevista, la autoridad dijo que espera el aporte de los dirigentes interculturales, para que se aclare la situación.

“El movimiento de los interculturales forma parte de este proceso de cambio y tenga la certeza que ellos también están trabajando para clarificar y aclararle al país está situación que se ha presentado”, señaló Lima.

Characayo fue avalado por los interculturales para que asuma las riendas del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Tras su detención los máximos dirigentes del sector cerraron filas en defensa de la exautoridad a la que calificaron como su hermano y compañero.

Incluso indicaron que este es un caso armado para impedir que su sector tenga representatividad dentro del Poder Ejecutivo. Y fueron más allá, pues acusaron a un exministro del presidente Evo Morales de planificar la caída de Characayo.

Characayo fue detenido en flagrancia cuando realizaba el cobro de 20.000 dólares como anticipo de un soborno de 380.000 dólares. Según las investigaciones preliminares, Characayo iba a recibir 100.000 dólares para apurar el saneamiento del predio agrícola.

Ante la contundencia de los hechos, el jueves, un juez dispuso su detención preventiva en el penal de Palmasola. Pero su detención es solo el comienzo, según el Gobierno existirían más personas involucradas en esta presunta red de extorsión.