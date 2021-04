Diputado acusa a Del Castillo de espiar llamadas y lo tilda de «dictadorcillo»

Fuente: Página Siete

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, acusó este jueves al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, de “intervenir llamadas telefónicas”. El legislador oficialista dijo que Del Castillo dejó «chiquitingo» a su antecesor Arturo Murillo, y lo calificó de «dictadorcillo y ministrillo».

“Qué está proponiendo este Ministro dictadorcillo, lo dejó ‘chiquitingo’ a Murillo. Quiere intervenir las llamadas telefónicas de todos los bolivianos. Está violando el artículo 21 de la CPE (…). Nosotros no vamos a permitir a ese ministrillo haga lo que le dé la gana”, indicó Cuéllar.

El parlamentario y vicepresidente de la brigada de Santa Cruz consideró que tanto Del Castillo como su homólogo de Obras Públicas, Édgar Montaño, tienen que ser destituidos de sus cargos frente a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debido a que los suyos son los “ministerios más cuestionados”.

Cuéllar manifestó su indignación de que el Ministro de Gobierno actúe como un “librepensante” y no respete la Carta Magna.

“Creo que este Ministro tiene que ser destituido ante la ALP, no puede ser que haga quedar mal al Presidente ni al Vicepresidente, no puede estar haciendo quedar mal nuestra gestión de gobierno, ni de la ALP (…). Indigna que sean ‘librepensantes’ y no respeten la CPE”, señaló.

Sostuvo además que “no se puede escuchar llamadas a cualquier ciudadano” y que Del Castillo “está atentando contra la democracia y contra la libertad de pensamiento”.