Eva Copa: “Ya no creo en los políticos del pasado”

Fuente: La Patria

“Yo ya no creo en los políticos del pasado” afirmó el lunes la Alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa en una entrevista en el canal de televisión PAT. Asimismo, fue consultada si el expresidente Evo Morales forma parte de los políticos del pasado y la autoridad señaló “ya fue como político”.

Después de afirmar que Morales es un político del pasado, la exsenadora del Movimiento al Socialismo (MAS) manifestó que el expresidente ya cumplió con su parte.

“Ya cumplió. Yo creo que ya fue como político, porque realmente está haciendo muchos comentarios que no vienen al caso y que no son reales”, señaló la autoridad alteña en referencia a los supuestos dichos sobre ella.

Al mismo tiempo se refirió al supuesto pacto con el Alcalde electo de Cochabamba Manfred Reyes Villa, para presentarse a las elecciones de 2025 y señaló que “no haría duplas con políticos dinosaurios”, informó el periódico Correo del Sur.

La exsenadora narró que Morales la tildó de “traidora” y la acusó de haberse reunido en Tarija con el Gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, situación que negó de manera rotunda.

“Desde que he empezado mi candidatura, he sido punto de ataque (…) Me atacan porque sé que aún hay compañeros del MAS que me siguen defendiendo de esa rosca, de esa juntucha, que está ahí (en el MAS), y es por eso que el señor Evo Morales, al decir ‘quiero que se entere el pueblo boliviano y los movimientos sociales’, eso me molesta, porque son mentiras”, manifestó Copa, en referencia a los dichos del expresidente.

Finalizó con un mensaje de “fidelidad” al pueblo boliviano respecto a los supuestos comentarios del expresidente Morales.

“Yo nunca voy a traicionar a mi pueblo, a mi gente. No lo voy a hacer (…) Me molesta que hagan verme de esa forma (…) Ni siquiera estoy posesionada como alcaldesa (…), y ahorita tengo un dolor de cabeza terrible por el tema de la transición, y voy a estar pensando en candidaturas de 2026 (…) Sean más responsables”, insistió.