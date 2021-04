Fotografían un exoplaneta gigante, seis veces más pesado que Júpiter, en un lugar totalmente inesperado

La ubicación de ese gigante gaseoso contradice las teorías actuales de formación planetaria.

Fuente: RT Actualidad

Un equipo de astrónomos encabezados por Alexander Bohn, de la Universidad de Leiden (Países Bajos), obtuvo imágenes del exoplaneta gigante YSES 2b, ubicado a 360 años luz de la Tierra. El planeta gaseoso orbita a gran distancia una estrella similar al Sol, YSES 2, algo que no concuerda con las actuales teorías de formación planetaria.

El YSES 2b es seis veces más pesado que Júpiter, el planeta más grande del Sistema Solar, y está 110 veces más lejos de su estrella que la Tierra del Sol. Por su parte, la YSES 2 se asemeja al Sol en sus parámetros, pero es mucho más joven: solo tiene 14 millones de años, mientras que el Sol tiene 4.500 millones de años.

El descubrimiento se produjo en el marco del Estudio de Exoplanetas Young Suns (YSES) y con apoyo del complejo de telescopios Very Large Telescope, ubicado en Chile y equipado con SPHERE, un instrumento espectropolarimétrico de alto contraste que permite obtener imágenes directas de exoplanetas. La estrella YSES 2 fue observada el 30 de abril de 2018 y el 8 de diciembre de 2020.

Las grandes distancias entre una estrella y un planeta en un sistema tan joven no se ajustan a ninguno de los dos modelos más conocidos de formación de gigantes gaseosos. Si el planeta se hubiera formado en su ubicación actual, lejos de la estrella y mediante la acreción del núcleo, entonces no podría ser tan masivo, debido a la falta de materia en su disco de gas y polvo. Y si fue creado por la llamada inestabilidad gravitacional en el disco planetario, entonces parece no ser lo suficientemente pesado.

También es factible que el planeta se haya formado cerca de la estrella, por acreción del núcleo, y luego haya migrado hacia el exterior. Sin embargo, este escenario requeriría la influencia gravitacional de un segundo planeta, que no ha sido encontrado hasta el momento.

«Al investigar más exoplanetas similares a Júpiter en un futuro cercano, aprenderemos más sobre los procesos de formación de gigantes gaseosos alrededor de estrellas similares al Sol», indicó Bohn. Los nuevos hallazgos fueron publicados en la revista Astronomy & Astrophysics.