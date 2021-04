El exvicepresidente Álvaro García aseguró que la oposición se está aglutinando en el “voto rechazo” y en una propuesta de trabajo

El ex vicepresidente Álvaro García Linera. Foto: La Razón

El exvicepresidente Álvaro García habló este lunes de los resultados del balotaje y aseguró que, excepto en Tarija, en La Paz, Pando y Chuquisaca los candidatos a la gobernación muestran una “diversificación de lo popular” en la política. Añadió que la oposición alentó en las justas una votación “rechazo” al MAS.

“Lo popular en el ámbito regional se está diversificando en su representación, antes lo popular lo cobijaba el MAS, fuera del MAS no había lo popular, hoy lo popular tiene varias cabezas”, explicó en una entrevista en la Red Bolivisión.

En La Paz fueron al balotaje Franklin Flores y Santos Quispe; en Chuquisaca Damián Condori y Juan Carlos León; y en Pando Regis Richter y Miguel Becerra. Perdió el MAS en los cuatro departamentos, según los resultados parciales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

García aseguró que los candidatos de oposición en este balotaje “son muy cercanos al MAS” y recordó que, por ejemplo, Richter fue alcalde por el MAS.

“Lo que ha hecho la oposición es votar no por alguien sino contra alguien, es simplemente el voto rechazo y eso no construye”, explicó e insistió en que los adversarios del MAS “se están consolidando en el rechazo, en la negación de algo y no en la propuesta hacia algo”.

A diferencia de lo que pasa en La Paz, Chuquisaca y Pando, García consideró que sí hay una diferencia entre los candidatos a la gobernación en Tarija, donde ganó Óscar Montes.

“En Tarija claramente representa una tendencia más conservadoras”, explicó y recordó que siempre fue una plaza complicada este departamento.