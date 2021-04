Hay convencimiento en Aurora de lograr un buen resultado frente a Bolívar

Aurora será local el domingo contra Bolívar, en el marco de la quinta fecha del torneo de la División Profesional del fútbol boliviano. El equipo del pueblo confía en quedarse con la victoria en dicho partido que se jugará en el estadio Félix Capriles, desde las 17:15.

“Contra Bolívar tenemos que estar tranquilos, sabemos que la ansiedad puede jugar un papel importante, necesitamos sumar, pero debemos estar tranquilos. Estamos convencidos de que vamos a lograr un buen resultado”, expresó Luis René Barbosa.

El mediocampista dijo sentirse cada vez más cómodo en el equipo gracias al apoyo de sus compañeros y especialmente de los referentes del primer plantel, que dirige técnicamente Humberto Viviani.

“Partido a partido me siento muy cómodo y tengo más confianza; agradecer a los referentes del equipo como Amilcar Sánchez, Edward Zenteno e Iván Huayhuata, que me dan su apoyo, me ayudan a mejorar en cada partido y yo intento mejorar y corregir mis fallas”, agregó.

Los celestes de Cochabamba ocupan el puesto número 12 en la tabla de posiciones del campeonato con 4 puntos, ya que ganaron un solo partido, empataron otro y perdieron dos.