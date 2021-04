Investigan denuncias de desvío de vacunas en Cochabamba y Santa Cruz

Fuente: lostiempos.com

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que, tras la intervención de una clínica en La Paz donde se halló vacunas anticovid ilegales, se investiga otras dos denuncias similares en Cochabamba y Santa Cruz.

En contacto con el programa A Media Mañana, de Los Tiempos y Grupo Centro, el viceministro informó que la intervención de una clínica en la Paz evidenció que hay gente inescrupulosa que está lucrando con la salud, por lo que se activaron diversos canales de investigación en todo el país.

Silva detalló que hay diversas hipótesis sobre el origen de las vacunas encontradas en la clínica. “no sabemos si se han aplicado o sólo estaban ahí, desconocemos por qué, desconocemos si son originales, si han sido sustraídas o son truchas, falsificadas u otro mecanismo, hay varias consultas que se han formulado hoy están siendo objeto de investigación”.

Dijo que la fiscalía imputó a dos personas por atentar contra la salud y que las mismas declararán las próximas horas.

Señaló que también “hay denuncias de Cochabamba y Santa Cruz que necesitamos corroborar. Pueden ser falsas o verdaderas. Es por eso se está ampliando la investigación a la administración y suministro de vacunas en Cochabamba y Santa Cruz, porque de lo que se trata es que la vacuna llegue a la población y que no sea desviada o sustraída”.

Dijo que en el caso de La Paz, si las vacunas habrían sido sustraídas de la CNS o del Sedes, lógicamente debe haber gente que está cobrando un dinero con esas vacunas que deben ser gratuitas para la población.

“No solo se trata de que roben vacunas, sino de que se constituyan en alto riesgo. No son como cualquier otra vacuna, deben estar protegidas bajo un protocolo de cuidado, cadena de frío y otros protocolos de bioseguridad. Por tanto, estos centros de salud que no cuentan con estas tecnologías para la vacuna se constituyen en alto riesgo para la población que se vacunea en estos centros no autorizado”, dijo.

Vea la entrevista completa: