Keiko Fujimori a Evo Morales: Usted no se meta en mi país

Fuente: paginasiete.bo

La candidata a la presidencia del Perú Keiko Fujimori se dirigió al expresidente de Bolivia Evo Morales y le advirtió que “no se meta en el Perú”. Sobre las declaraciones del exmandatario, la candidata le dijo que no aceptarán su ideología.

Fujimori hizo alusión a las declaraciones de Morales, quien saludó al candidato Pedro Castillo. “ tiene un programa similar al nuestro: revolución democrática y cultural pacífica, defendiendo recursos naturales e impulsando una Asamblea Constituyente, en beneficio del pueblo para que haya justicia social”, destacó éste en su cuenta de Twitter.

Mensaje a Evo Morales: No se meta en mi país. Fuera Evo. Fuera Maduro. Le decimos fuera a estas ideologías que buscan generar división y traer pobreza a nuestro país. pic.twitter.com/iK4DdcXDBN

Fujimori recordó las palabras de Morales, que se felicitó por el logro de Castillo en las elecciones generales del Perú, el pasado 11 de abril. “Con referencia a la opinión del señor Evo Morales del día de hoy, pero no solamente del día de hoy; hemos visto que el día de la elección, él (Morales) también dijo que se sentía ganador, que había perdido en Ecuador y que había ganado en Perú”, recordó la candidata peruana.

“Usted no se meta en mi país, no se meta en el Perú. Fuera del Perú, Evo Morales. Nosotros los peruanos no vamos aceptar su ideología, el socialismo. Le decimos fuera al comunismo, a Maduro y Lula, a este tipo de ideologías que lo que busca es destruir, generar división y traer pobreza en nuestro país”, sentenció.

Fujimori (Fuerza Popular) y Castillo (Perú Libre) son los candidatos peruanos que irán al balotaje el 6 de junio.