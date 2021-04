La inversión para la perforación de este pozo, que se encuentra en #Camiri, es d…

eju.tv | 21 hours ago

...para que Arce gane la Presidencia del país. «Quiero decirle al presidente Luis Arce, si la Asamblea no hubiese cumplido el rol que ha... cumplido, si la Asamblea no hubiese garantizado la pacificación, si la Asamblea no hubiera sido crítica con la gestión de Jeanine Añez, Luis Arce hoy no sería presidente», declaró....

Compartido: 124