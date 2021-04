La Paz: Adultos mayores se quejan porque hacen fila desde la madrugada y no pueden acceder a la vacuna anticovid

Los adultos mayores reclaman tener que hacer largas filas desde tempranas horas, «todos los días venimos a las 6 de la mañana, dicen que a las 6 reparten las fichas, pero nada. ¿Cómo las personas mayores van a tener que venir a esa hora?», dijo un adulto mayor que está en la fila para recibir la vacuna. También se quejan de la falta de información, no informan exactamente cuántas vacunas inyectarán, por lo que, mucho van a hacer las filas en vano. Uno de los señores informó: «dijeron que solo 20 iban a entregar, pero ¿por qué solo 20?».

«Yo desde el viernes estoy peregrinando con mi mamá que tiene 80 años. Cuando le tocaba su vacuna ella estaba delicada de salud y no podíamos salir, pero ahora me dicen no no, como si tuvieran lepra. Por favor, yo quisiera que nos atiendan, que nos den fichas, ya que no nos quieren dar», informó una señora que estaba en las filas.

En el Policlínico Manco Kapac, adultos mayores reclaman que todos los días hacen fila desde las tres de la madrugada en busca de la vacuna anticovid y no pueden acceder a la misma, exigen ser atendidos por el director de este policlínico.