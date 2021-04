Luciana Garnica Prada, la niña que va graficando arte con sello boliviano a nivel internacional

DANITZA CLAROS |

Fuente: lostiempos.com

“El arte de crecer pintando” es el título de la primera exposición de cuadros de Luciana: una colección de más de 40 obras en acuarela y acrílico, que están expuestas hasta el 25 de abril.

Luciana tiene nueve años, pinta desde que tuvo tres y hace dos años, Telemundo de Houston EEUU se interesó en su talento y cuadros. Esto lo hizo para incentivar a los niños a seguir sus sueños. La joven pintora también practica danza.

Pese al contexto en que vivimos, este año Luciana consolidó uno de sus más anhelados sueños: su primera exposición, la cual actualmente se amplió en cuanto a cuadros, porque ahora trabaja con una técnica más compleja de acuarela, que exige más precisión y en palabras de su maestro, Freddy Murillo, “es el fuerte de Luciana”.

Ella pasa su vida pintando, cuentan sus maestros, “es un orgullo ser parte de la formación artística de Luciana, una niña con talento, disciplinada, perseverante y creativa. El amor que tiene por cada trabajo es el resultado de una muestra pulcra y llena de color”.

¿Cómo aprendiste a pintar?

Yo aprendí a pintar gracias a los dibujos de la tele, luego a mis seis años me inscribieron a los talleres de los profesores Maybalidia Garrido y Freddy Murillo, donde aprendí a pintar cuadros con acrílico, con técnicas más difíciles.

¿Qué sensaciones o sentimientos experimentas a la hora de pintar?

A mí me gusta mucho pintar porque me relajo, me alivio y siento alegría cuando termino un cuadro, porque ese cuadro lo pinto con esfuerzo.

¿Qué es los que más te gusta pintar?

La naturaleza.

A la corta edad qué tienes haz tenido grandes logros. Fuiste entrevistada por una cadena internacional y ahora expones tus cuadros, ¿qué significa todo esto para ti?

Estoy muy feliz porque es mi primera exposición, después de mucho tiempo puedo cumplir este sueño, porque esta exposición es gracias a mi mamá, quien me apoya en todo.

¿Cuál es tu inspiración, a qué pintores admiras?

Admiro a mis a profesores: Maybalidia Garrido y Freddy Murillo.

¿Cuándo finalices el colegio, piensas dedicarte al arte?

Sí, me prometo dedicarme a la pintura.

¿Qué mensaje les darías a otros niños que también sueñan como tú?

Que siempre luchen por lo que quieren, no se rindan y siempre lo hagan con amor, con esperanza.

Luciana es una niña que a su corta edad ya sienta precedente, incluso a nivel internacional, y es sin duda un nuevo referente para las nuevas generaciones, ya que sirve de ejemplo con su destacable labor. La pintora lleva en alto el “made in Bolivia”.