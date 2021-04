Manfred prevé como primera obra 1 millón de vacunas de Johnson

El alcalde electo Manfred Reyes Villa informó este miércoles que prevé que al menos llegue un millón de vacunas anticovid Janssen de Johnson & Johnson a Cochabamba, y expresó que esa sería su primera obra como primera autoridad de la ciudad.

En días anteriores, Reyes Villa informó que en un viaje a Estados Unidos, gestionó 2 millones de vacunas de Johnson & Johnson, que se colocan en una sola dosis. Luego, el Ministro de Salud expresó predisposición del Gobierno para coadyuvar con esta propuesta, informando que se deben cumplir requisitos. Pero, se conoció que esta vacuna generó repercusiones internacionales, porque se detectaron seis casos de trombosis en la nación del norte, donde el fármaco ya es distribuido. La Administración de Drogas y Alimentos (FDA) recomendó que se pausara la distribución y posterior inmunización de la ciudadanía, según CNN.

La autoridad electa manifestó que conoció de la pausa con esa vacuna. Pero, confía en que luego podrá utilizarse.

“En 7 millones de habitantes que se han vacunado, ha habido seis personas que han tenido algún problema. Seguramente, esto va a durar una semana o diez días, igual que la AstraZeneca; y luego van a decir otra vez vía libre. Ninguna vacuna que haya salido en el mundo actualmente tiene, digamos, la autorización del FDA. Ha habido la autorización de emergencia por la pandemia”.

Manifestó que sigue en contacto con ese laboratorio y que enviará una carta de intenciones para adelantar el pedido de al menos 1 millón de vacunas.

“Si no, vamos a perder si seguimos dilatando”.

Considerando el tiempo que resta para el cambio de autoridad municipal, Reyes Villa estima que traer las vacunas será su primera obra como alcalde municipal. “Si es que me dejan (traerlas)”, dijo.

LOS RECURSOS

Tomando en cuenta la emergencia por la pandemia del coronavirus, COVID-19, el alcalde electo sostuvo que más que una obra, se debe priorizar la salud.

Informó que cuando lleguen las vacunas, prevé que el pago de las mismas se haga con los recursos que él empiece administrar como alcalde. Sin embargo, si llegarán antes de que inicie su gestión (prevista para el 3 de mayo), evalúa un préstamo; expresó que ya habló con un par de bancos.

También dijo se puso en contacto con el gobernador electo, Humberto Sánchez, para coordinar acciones conjuntas en torno a las vacunas, para que lleguen no solo para la ciudad sino para otras provincias.

“Vamos a ver la cantidad de vacunas que se puede utilizar en Cochabamba. En función a eso vamos a ver también el tema del precio, no se olvide que es una sola dosis. He visto vacunas que afuera han estado costando de 20 dólares para arriba. Lo que sí puedo asegurar es que la vacuna de Johnson va a ser la más barata”, aseguró.

Agregó la opción de que los ciudadanos que puedan pagar “digamos, 100 bolivianos”, lo hagan y que ese monto es menor que el de una prueba PCR o Elisa.

“Los que no puedan vamos a tener que pagar como Alcaldía”.

REQUISITOS

El Ministro de Salud expresó predisposición para traer vacunas, pero hizo llegar a Reyes Villa los requisitos que se deben cumplir.

La autoridad electa explicó que el Decreto Supremo 4438 en su artículo 2 hace referencia al registro sanitario.

“Pero, además de induce a que utilices a un intermediario. Digamos de acá que pueda intermediar, va a tener que subir el 13% del IVA, porque va a facturar; eso ya va a elevar el costo de la vacuna, cuando lo que estamos buscando es tener un costo que le permita a la Alcaldía la compra”, cuestionó.

Pidió que, mediante norma, se autorice la importación directa.

“Es una condición sine qua non que pide Johnson (…). No vaya a ser que por la gran demanda no llegue; porque si no ha llegado los 15 millones de vacunas que seguramente el Gobierno ha adquirido es por la gran demanda, no creo que sea por la culpa del Gobierno”.

En todo caso, expresó confianza de que en estos días el tema se pueda dilucidar.

Expresó antes que también analizó los aspectos logísticos, hasta averiguando sobre costos para el posible traslado en un vuelo chárter

LAS CARTAS

Por otro lado, Reyes Villa envío notas al presidente del Estado, Luis Arce, y el vicepresidente, David Choquehuanca, solicitando una reunión en la que se pueda tratar el tema.

En la nota al Presidente del Estado puso en conocimiento de la autoridad las gestiones que realizó con la empresa estadounidense para la adquisición de vacunas contra el coronavirus, COVID-19.

“Con este importante motivo y para presentarle los detalles de dichas gestiones que solicitó audiencia con su autoridad”, es exponer la nota.

La misiva dirigida a Choquehuanca tiene el mismo tenor.

Reyes Villa ya se vacunó y asegura que está “perfecto”

El alcalde electo Manfred Reyes Villa informó que durante su viaje a Estados Unidos, la pasada semana, recibió la vacuna Janssen de Johnson & Johnson y que se encuentra “perfecto”.

“Yo me he vacunado con Johnson; estoy perfecto. Y no solamente yo, mi esposa, mi familia se han vacunado; todos estamos muy bien. Para yo hablarle a Cochabamba le diré ‘yo me he vacunado primero (señaló su brazo izquierdo)”.

Aunque anunció que hará una carta de intenciones para no perder estas vacunas, Reyes Villa tampoco se cierra ante la posibilidad de adquirir los inyectables de otras marcas.

“Hay posibilidad, vamos a buscar. Lo que yo tengo ahora es un ofrecimiento de una marca; pero, vamos a buscar la Pfizer, la moderna. Estamos buscando lo mejor para Cochabamba. Pero, en este momento lo que tenemos es este ofrecimiento de Johnson”, remarcó.