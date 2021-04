Manuel Saavedra: “Salvador Romero era un masista disfrazado”

Fuente: Prensa Demócratas

Para el concejal electo Manuel Saavedra, Salvador Romero, que renunció al Tribunal Supremo Electoral (T.S.E.), fue un masista disfrazado y prueba de ello son las varias señales que dio este órgano desde que asumió como presidente.

Entre ellas, citó que en su gestión el TSE no tomó acciones contra quienes hicieron fraude en las elecciones el 2019, no limpió el padrón y no inhabilitó al MAS por difundir encuestas (tal como se hizo con Demócratas en Beni el 2015), en las elecciones pasadas no se implementó el TREP.

“Se va un tibio, no se la jugó por lavarle la cara al TSE. El MAS controlaba a Salvador Romero y al Tribunal Supremo Electoral y lo seguirá haciendo con el que venga”, dijo Saavedra al afirmar que no habría de extrañarse si más adelante Romero aparece de funcionario en el gobierno de turno tal como el MAS ha hecho con ex autoridades del órgano electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

“Ahora se va porque ha llegado a un acuerdo y necesitan a otra persona también masista”, enfatizó.