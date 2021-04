Ministro Auza pide no politizar la vacunación contra el Covid-19

Sostuvo que debe primar la unión de todos los sectores para administrar las vacunas entregadas a los servicios departamentales de salud, en vez de desinformar y hacer paros.

Fuente: ABI

El ministro de Salud, Jeyson Auza, pidió este miércoles no politizar la vacunación contra el Covid-19 con versiones sobre la supuesta escases de dosis en algunas regiones del país.

En la inauguración de la Feria de Promoción y Prevención de la Salud en conmemoración al Día Mundial de la Salud, la autoridad de Estado aseguró que el Gobierno asumió acciones para garantizar las vacunas anticovid, a pesar de la alta demanda a nivel mundial y la inequidad sanitaria que favorece a países ricos.

“Tenemos que identificar al verdadero enemigo que no está entre nosotros, no está en la oposición ni el oficialismo. Hago un llamado de unidad al pueblo boliviano en este Día Mundial de la Salud, hago el llamado de no politizar el tema de las vacunas, desinformar, ni crear el pánico de la población”, manifestó.

“No nos vamos a quedar quietos e inertes, si tenemos que que viajar y suscribir nuevos convenios lo vamos a hacer, si tenemos que convocar a otros países para denunciar al mundo lo que acontece en Latinoamérica lo vamos a hacer”, dijo.

Aseguró que con la participación del pueblo y un trabajo comprometido, Bolivia saldrá adelante en la lucha contra el Covid-19.