Oposición dice que el MAS perdió gobernaciones por “mentiras”

Fuente: Radio Fides

La evaluación hecha por la Alianza Creemos a los resultados parciales de la segunda vuelta por las gobernaciones de Pando, La Paz, Chuquisaca y Tarija concluye en que la derrota del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las urnas se debe al cansancio de la población y a lo que consideran “mentiras” por parte del partido azul.

“Si no votas por el MAS no hay vacunas y eso también repele la voluntad popular, es decir, la gente y el boliviano en cualquier departamento ya no quiere más abuso de poder y más autoritarismo”, manifestó el diputado cruceño, Edwin Bazán.

El legislador aseveró que, durante la época de campaña, el masismo se mostró “desesperado” y por ello condicionó la dotación de vacunas contra el Covid-19.