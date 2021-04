Oriente recibe a Always Ready con la susceptibilidad del arbitraje

Fuente: Prensa club Oriente Petrolero

Sergio Galarza Director Deportivo de Oriente Petrolero, se refirió al partido que viene por la División Profesional que organiza la Federación Boliviana de Fútbol y que será ante Always Ready por la quinta fecha en Santa Cruz de la Sierra desde las 15:00 hrs.

“No es nuestra costumbre hablar de los arbitrajes, pero después de cuatro fechas transcurridas estamos muy preocupados. Sabemos que cualquiera se puede equivocar, errar es de humanos, pero en algunos momentos da para pensar los errores cometidos en contra de Oriente. Obviamente no pedimos que nos ayuden ni mucho menos, pero queremos que la competencia se dé en circunstancias normales. El rival que vamos a enfrentar es duro y tiene jugadores de alto nivel, pero los partidos que les han dirigido no llegaron a desarrollarse con la normalidad de un partido de fútbol”, disparó Galarza en relación a lo ocurrido entre Always Ready con Real Santa Cruz y el fin de semana ante Nacional Potosí.

Oriente Petrolero sintió los errores garrafales de arbitrajes en Sucre ante Independiente Petrolero, luego de local ante Wilstermann y últimamente en Cochabamba ante Palmaflor.