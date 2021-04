Paredes es parte de la delegación de Wilster que viajó a Brasil

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

Con la novedad de la inclusión del defensa paraguayo Teodoro Paredes, la delegación de Wilstermann viajó ayer a la ciudad brasileña de Fortaleza, donde mañana (18:15 HB) enfrentará a Ceará por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El jugador llegó a Cochabamba el pasado domingo en la noche después de un viaje terrestre desde Paraguay hasta Tarija. Completó el trayecto vía aérea.

El central fue incluido ayer en el equipo titular y en la tarde viajó a Brasil.

“Estoy preparado para jugar y apoyar al equipo desde donde me toque estar. Trabajé un poco en el tema táctico, me sentí a gusto y sorprendido por la calidad de jugadores que hay”, dijo Paredes.

Sobre su inclusión en la delegación, se explicó que al jugador se le realizó otra prueba PCR a su llegada y la noche del domingo se envió el resultado a la Conmebol, para que no existan observaciones.

En tanto, el volante Cristian Pochi Chávez, que también es parte de la delegación, aseguró no estar al 100%.

“Estoy para jugar algunos minutos, no estoy al 100%. Este párate me vino bien para recuperarme y enfrentar lo que viene. Si me toca ayudar al equipo voy a entrar”, dijo Chávez.

Estuvo realizando trabajo diferenciado los últimos días debido a que acumuló líquido en la rodilla tras un golpe en el partido con Oriente Petrolero.