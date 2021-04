Platiní Sánchez preocupado por la desprolijidad del fútbol boliviano

Fuente: Prensa club Oriente Petrolero

El entrenador de Oriente Petrolero Erwin Platiní Sánchez, comenzó diciendo que en el fútbol de Bolivia hay muchas cosas por corregir, apuntando nuevamente a la Federación Boliviana de Fútbol que a través de un comunicado anunciaba la paralización del campeonato de la División Profesional.

“Nosotros no tenemos que pagar los platos rotos de una administración, porque nos vemos obligados en este caso a parar, por cosas que nosotros no tenemos nada que ver. Y ahora nuestra planificación ha sido trastocada por intereses que, a mi modo de ver, digo, si la vez pasada había mas problema que ahora y no lo pararon al campeonato. ¿Será porque no había copa libertadores? Y ahora lo paran el campeonato porque se juega la copa libertadores?

El destacado jugador que brilló en la selección nacional y en el fútbol de Europa destacó que existen muchas interrogantes. Además, puntualizó que la Federación Boliviana de Fútbol, debería tener un trato con los 16 equipos de una forma justa, y no así velando solo los intereses de un solo club.

“Hemos sido el último país en competir por la pandemia. No se jugó durante 8 meses. Luego para terminar el torneo se disputaron 14 fechas en 4 semanas. Se suspendió el segundo torneo y vaya a saber porqué se lo hizo.

Nosotros en Oriente venimos trabajando desde el mes de enero. Y como yo soy parte de una administración, no lo veo normal ni consecuente el pagar un sueldo, cuando solamente se trabajan tres semanas”, dijo.

Platiní también fue duro y frontal al decir que “siempre pensé que una persona que no necesite vivir del futbol, le haría muy bien a la Federación, pero veo que estoy equivocado”, indicó.