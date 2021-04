Reyes Villa reitera necesidad de adquirir vacunas y le pide al Gobierno que sea sin intermediarios

Dijo que la respuesta del Ministerio de Salud a la primera carta que envió haciendo esta solicitud fue respondida con los mismos requisitos, pero volvió a enviar otra misiva esperando, esta vez, «una respuesta contundente».

Fuente: Opinión

El alcalde electo de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, reiteró el pedido al Gobierno para que la adquisición de las vacunas pueda ser de forma directa y sin intermediarios, como lo dicta uno de los requisitos emitidos por el Ministerio de Salud.

Indicó que, entre los requisitos para que las vacunas puedan ser adquiridas por entes municipales y departamentales, es obligatorio que las mismas cuenten con registro sanitario y que la compra sea a través de intermediarios.

Dijo que la respuesta del Ministerio de Salud a la primera carta que envió haciendo esta solicitud fuer respondida con los mismos requisitos, pero volvió a enviar otra misiva esperando, esta vez, «una respuesta contundente».

Adelantó que conversará con el gobernador electo, Humberto Sánchez, acerca de adquirir estas vacunas para otros municipios del departamento y no solo para Cercado.

Dijo que el tema de las vacunas no se trata de «quién se lleva la flor», sino de que la población esté vacunada nomás pronto posibles, sobre todo porque la tercera ola de la COVID-19 está prevista para el mes de mayo.

Agregó que no hay plazos para iniciar el trámite co la empresa Johnson &Johnson, pero que si el proceso demora hay riesgo de que ya no hayan fármacos disponibles.

Reiteró que tanto él como algunos miembros de su familia fueron vacunados contra el coronavirus con el fármaco Janssen, de Johnson & Johnson, y que todos se encuentran muy bien de salud.