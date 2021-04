El país ya recibió tres lotes del fármaco ruso. Un primer cargamento (20.000) llegó el 28 de enero, un segundo (25.000) el 14 de abril y este martes se recibió un tercer lote (200.000).

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, informó que la Federación Rusa —a través del Fondo Ruso de Inversión Directa— no suspenderá la provisión de vacunas Sputnik V, desarrollada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, porque considera a Bolivia ‘como país de relacionamiento estratégico’.

“Si bien tenemos demoras en la provisión de vacunas de la Sputnik V, tenemos de parte del gobierno ruso, del pueblo ruso un relacionamiento que nos pone en una situación muy particular porque ellos nos consideran como país de relacionamiento estratégico y eso ha permitido que nuestra provisión no se detenga, no sea suspendida”, afirmó el Canciller en entrevista con Bolivia TV.

A las 10.35 de este martes arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann de la ciudad de Cochabamba el avión Boeing 767 de Boliviana de Aviación (BoA) procedente de Rusia con 200.000 dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19.

Se trata del tercer lote recibido en el marco de un contrato suscrito en diciembre de 2020 con el Fondo Ruso de Inversión Directa, para el abastecimiento de 5,2 millones de dosis.

Bolivia recibió un primer lote de 20.000 vacunas el 28 de enero y una segunda partida de 25.000 arribó el 14 de abril.

El segundo y tercer lote son de la primera dosis, porque el preparado consta de dos partes para resultar efectiva. Cada una de las dosis se basa en dos vectores de adenovirus distintos, y se suministran con una distancia de 21 días entre ambas.

El canciller Mayta confirmó que las 25.000 dosis que arribaron al país el miércoles pasado, las 200.000 que se recibieron este martes y una cantidad similar que serán enviadas antes de fin de mes por el fondo ruso son de la primera dosis y que “dentro de unas tres semanas más o menos (llegará) un otro cargamento que tiene que venir con las segundas dosis”.

“Es importante apuntar (que) las 25.000 dosis que llegaron el miércoles pasado, las 200.000 que llegan mañana, la cantidad que va a llegar antes de fin de mes son primeras dosis que a diferencia del producto de otras farmacéuticas, en el caso de la Sputnik v la primera difiere de la segunda dosis”, puntualizó. (20/04/2021)