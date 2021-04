Santa Cruz tiene 6.126 casos activos, el Sedes denuncia un brote ocurrido a partir de un velorio

Al momento de emitir el reporte diario de Covid-19 para el departamento de Santa Cruz, el gerente de Epidemiología del Sedes de la Gobernación, Carlos Hurtado, reveló que el autocuidado se ha relajado tanto que se han registrado brotes de coronavirus, primero en una fiesta infantil en un condominio, y luego durante un velatorio de un paciente que murió por covid.

Aclaró también que, este domingo, los laboratorios no han trabajado en su máxima capacidad, razón por la que solo han reportado 104 nuevos contagios.

Del total de casos, 98 corresponden a Santa Cruz de la Sierra, tres a La Guardia, dos a El Torno y uno a San José de Chiquitos, 65 son de sexo femenino y 39 de sexo masculino.

Entre los datos positivos, en la jornada se registraron 302 recuperados que hacen un total de 96.263. Asimismo, hoy no se registró ni un fallecido, a pesar de que, en lo que va del año, son 5.617 muertos por coronavirus.

“Actualmente hay 6.126 casos activos, si restamos los internados en los hospitales, son 5.800 positivos que están en las calles sin cuidarse, sin cuidarnos, circulando en los micros, boliches, en estadios y transmitiendo el virus a las personas con las que comparte”, expresó Hurtado.

La autoridad no ocultó su preocupación por la estadística del Covid-19 en la región: “En este año son 480 casos por día, 20 casos por hora. Y ahora es más preocupante, porque en los primeros 25 días de abril son 10.892 casos”

También dijo que este año tenemos 2.354 más casos que en 2020. “En tres meses y 25 días, hemos superado los casos del año pasado”, se lamentó.

Por eso insiste en las medidas de autocuidado y exhortó a la gente a aprovechar la vacunación para los mayores de 70 años. “Mientras no haya vacunación para los otros grupos, sigamos con las medidas”, añadió.

Hurtado recordó que las unidades de terapia intensiva están saturadas y aseguró que se están haciendo todos los esfuerzos por contener la situación.

El epidemiólogo apuntó a la irresponsabilidad de la gente, que no cumple con su deber al exponerse al contagio, y a las autoridades del municipio por la falta de control de las medidas.

“Viernes, sábado y domingo, boliches por todos lados, no hay control de la Alcaldía y, lamentablemente, repercute en la enfermedad”, indicó.

Hurtado se refirió a diversos hechos ocurridos esta semana como ejemplo para demostrar que la población está siendo irresponsable. Habló del brote de covid en un condominio (tras una fiesta infantil), en los colegios y en un salón velatorio. Sobre este último caso, llamó especialmente la atención a los involucrados.

“En un salón velatorio velan a un positivo y, en otro, a un óbito normal. Lamentablemente, las personas conocían a los dos óbitos; ingresaron a un salón y luego al otro. Y ahora hay 10 personas enfermas”, contó.

“Mañana vamos a tomar medidas; no puede ser, hay un protocolo de bioseguridad y de manejo de cadáveres. Paciente con covid no puede ser velado, debe ser enterrado inmediatamente, luego de ser colocado en doble bolsa y cajón sellado. Esta enfermedad, desafortunadamente, nos ha quitado ese nexo hasta con los fallecidos, pero ahí está el resultado. Se saturan las terapias, porque no se está controlando el primer y segundo nivel. El municipio no está aislando a los pacientes positivos, estos 5.800 activos deberían de estar aislados”, finalizó.