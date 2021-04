¿Soria deja Wilster? El directorio aviador define hoy

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

El directorio de Wilstermann ayer no tomó una decisión en cuanto a la continuidad o no del DT Mauricio Soria, al mando del plantel. Ingresaron en un cuarto intermedio hasta hoy.

“Todavía no hay nada. Hemos ingresado en un cuarto intermedio hasta mañana (hoy), que volveremos a reunirnos”, dijo el presidente de Wilstermann, Gróver Vargas. Entre tanto, el estratega aviador, en su primer contacto oficial con la prensa, sostuvo que su cargo siempre está a disposición, además de dejar en claro que no tiene una cláusula de rescisión de contrato.

“De mi parte, no hay problema de seguir o no seguir en el plantel. Algunos dicen que quiero quedarme en Wilstermann por la plata; quiero decir que yo no tengo ninguna cláusula de 400 mil dólares, como algunos amigos suyos. No tengo ninguna cláusula por la cual no pueda marcharme. Cobraré hasta el día en que esté trabajando y listo”, señaló Soria.

Pese a que la hinchada volvió a inundar las redes sociales pidiendo la salida de Soria, los primeros en dar el apoyo al estratega fueron los jugadores. “El profesor tiene el apoyo de todos nosotros, estamos bien contentos con el trabajo de él. La gente debe entender que esto es un proceso, pero vamos a trabajar para que los resultados lleguen lo más rápido posible”, dijo Serginho. “Si tengo que irme me voy, no hay problema, pero creo que aquí el directorio y los jugadores creen en el proyecto, creen en la forma en la que nosotros entrenamos”, dijo Soria. El técnico trató de explicar a la hinchada por qué el equipo “de momento” no funciona como en los últimos años. Aseguró que éste es un plantel totalmente nuevo, ya que se fueron 14 jugadores.