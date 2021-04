«Tengo miedo de no ver más a mis hijos», dice Santusa una paciente con cáncer que implora por ayuda

Santusa tiene tres hijos y necesita reunir Bs. 4.500 para comprar un catéter.

Fuente: https://www.noticiasfides.com

Hace más de cuatro meses, Santusa Romero de 45 años y mamá de tres menores, que tienen 17, 9 y 5 años de edad, se enteró que tenía un tumor maligno en el útero. Desde esa fecha no puede dormir por la tristeza y el miedo de dejar en la orfandad a sus retoños. La familia vive en Rurrenabaque, departamento de Beni, pero hace 12 días llegó a La Paz en busca de tratamiento en el Hospital de Clínicas.

“Mi corazón está triste, el dolor y el miedo de no ver más a mis hijos me parte el corazón, tengo miedo, mucho miedo”, relata llorando Santusa. Revela que en diciembre de la gestión pasada comenzó a sentir molestias en su cuerpo y acudió al centro médico de su localidad, donde le diagnosticaron cáncer de cuello uterino en etapa avanzada y los galenos no le dieron muchas esperanzas de vida.

Desesperada por el miedo a morir, junto a su esposo Nicolás se prometieron luchar para conseguir la cura a su enfermedad. Así fue como llegaron hasta la sede de Gobierno, pero el diagnóstico fue el mismo “cáncer en etapa terminal”. Las ilusiones y los sueños de una vida juntos casi se desvanecen, pero al amor a sus tres hijos los impulsa a seguir buscando ayuda para sobrevivir al cáncer.

Para acceder a los tratamientos vendieron sus pocas pertenencias, invirtieron sus pocos ahorros, y aún así los sacrificios no resultaron ser suficientes porque los costos son altos y los gastos diarios. Hace 12 días les pidieron un catéter que tiene un precio de Bs. 4.500 y la familia de Santusa no puede reunir ese monto.

“Los dolores aumentan cada día, mi presión ha subido por la pena de no poder reunir la plata”, dice la paciente, que se encuentra postrada en la cama de Oncología del nosocomio miraflorino. Su esposo la acompaña y él todas las noches debe dormir en los pasillos porque ya no tienen dinero para buscar un alojamiento.

El fin de semana, el menor de sus hijos, el de 5 años, llegó a La Paz; sus familiares relatan que el pequeño lloraba a diario y pedía a gritos ver a su mamá, sobre todo en las noches porque dormía junto a su progenitora, quien le abrazaba y le arrullaba, pero desde que se internó todo eso acabó.

“Mi bebé ha llegado a verme”, dice emocionada, pero al mismo tiempo se le nublan los ojos y cuenta que el corazón se le quebró porque su hijo no tenía un lugar para dormir y ante ruegos, “una señora” que llegó al nosocomio le brindó su ayuda para cuidarle por un tiempo.

“Estoy un poco tranquila, una señora me va a cuidar a mi bebé, no va dormir en el piso, ella (la señora) le va a cuidar porque nosotros estamos solo aquí, sin plata y todos los días me piden para medicamentos”, dice, a tiempo de aclarar que la persona que se hará cargo de su hijo es una «amiga» que llegó al hospital.

Nicolás, el esposo de Santusa, implora por ayuda para salvar a la madre de sus hijos. Él también siente miedo, dice que no quiere imaginar una vida sin su “Santusita”.

Para ayudar a la familia pueden comunicarse al número de celular de Santusa 73904452 o al 67273874 que corresponde a Nicolás, esposo de la paciente.