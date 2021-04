Tevez quiere estar en el Siles: «Me gustaría jugar en La Paz»

Campeones

domingo, 18 de abril de 2021 · 05:06

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Con la experiencia de haber jugado en el estadio Hernando Siles, Carlos Tevez pidió ayer al director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, que lo incluya en el grupo de convocados para visitar a The Strongest, el miércoles, en el encuentro del grupo B de la Copa Libertadores 2021.

“Me gustaría jugar para sacarme la duda de que puedo jugar tres partidos. Me siento físicamente bien”, aseguró el futbolista de 37 años de edad, después de que su equipo derrotó por 3-1 a Atlético Tucumán, en La Bombonera, con lo que el cuadro auriazul volvió a meterse en la zona de clasificación del torneo local.

Sustentó su solicitud porque tiene la experiencia de haber jugado en el mítico Siles, lo que para él es “un plus”. “La experiencia te da que te manejes de otra forma en La Paz. Ya jugué bastantes veces con Boca y la selección (Albiceleste), entonces eso te da un plus”, añadió.

Tevez destacó que “uno siempre quiere jugar con esta camiseta. La verdad que también es un desafío para mí poder ver si puedo jugar tres partidos seguidos en una semana. Es un desafío para mí. Siempre cuando hay partidos de Libertadores, Miguel siempre tiene esa cosa de cuidarme, pero para mí es un desafío. Pero bueno, uno hace caso a lo que Miguel quiere”.

Reconoció que lo más probable es que el DT de Boca no lo tome en cuenta para viajar el martes a Santa Cruz. “Conociéndolo a Miguel, creo que sí, pero estoy preparado para jugar. Me gustaría jugar para sacarme la duda de que puedo jugar tres partidos en una semana. Me siento físicamente bien”, resaltó.

Zárate y Almendra

Mauro Zárate y Agustín Almendra son las dudas de Boca Juniors para el duelo ante The Strongest, el miércoles (18:00) en el estadio Hernando Siles, por la serie B de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Zárate y Almendra se lesionaron ayer en el encuentro que Boca venció por 3-1 a Atlético Tucumán en La Bombonera, por el torneo local.

El delantero dejó la cancha a los 37 minutos del primer tiempo, luego de lastimarse la parte posterior de la pierna izquierda al hacer un pase y sin contacto con un rival.

TyC Sports informó que “la molestia en el gemelo será sometida a estudios entre este domingo (hoy) y lunes (mañana). Como al abandonar el campo de juego trabajó con uno de los kinesiólogos y fue examinado, la buena noticia es que los profesionales que atienen al plantel creen que no sería nada importante”.

El volante, por su parte, fue reemplazado a los 15 del complemento del juego en la Bombonera. Según el medio argentino, “tras empeorar su incomodidad por recibir un planchazo en la rodilla izquierda” pidió el cambio. “Debió aliviar el dolor con hielo y elongar el gemelo en el banco. Habrá que ver si en las próximas horas se confirma que no se trata de una dolencia para preocuparse”, completó TyC Sports.