Vacunación masiva tropieza con escasez de dosis y comienza sólo en Pando y Beni

Luis Escobar / La Paz

Sólo dos departamentos del país lograron iniciar la campaña masiva de vacunación correspondiente a abril, mientras que los otros siete no pudieron hacerlo por falta de vacunas, por lo que cientos de adultos mayores que hicieron largas filas quedaron en la incertidumbre y desinformación. El Gobierno dijo anoche que ya distribuyeron los lotes a los Sedes y que hay para usar 624 mil dosis.

Pero esa cantidad no alcanzará la cobertura del grupo previsto para abril: 1,2 millones de adultos mayores de 60 años, según el INE. Es decir, en la actualidad y de acuerdo con la distribución estatal, Bolivia tiene dosis para una cuarta parte de los abuelos.

“Nosotros necesitaríamos más de un millón de dosis y las que nos entregaron no nos alcanzan. Pero debemos entender que hay escasez a nivel mundial. Por esa razón nos llegarán (las dosis) poco a poco y no podremos realizar la vacunación masiva”, dijo a Página Siete Peggy Ibáñez, responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del Sedes de La Paz.

La funcionaria reconoció que tenían previsto instalar diferentes puestos de vacunación, pero suspendieron el plan porque no cuentan con la cantidad suficiente de vacunas. Esta semana, el Sedes necesitaría 110 mil para inmunizar a las 55.000 personas con más de 80 años que viven en el departamento, pero recibieron 82.000. “Estamos garantizando las vacunas para este sector, pero esperemos que nos lleguen más para continuar con la inmunización de toda la población beneficiada”, afirmó.

El Sedes de La Paz tampoco distribuyó las vacunas al seguro social. Tal es el caso de la Caja Nacional de Salud (CNS), en la que los beneficiarios realizaron filas, sin éxito, para recibir el fármaco.

El departamento de Potosí sólo comenzó la inmunización en un asilo, informó el jefe de Epidemiología, Huáscar Alarcón. “Abrimos la campaña de vacunación en este centro (…) Mañana (hoy) se habilitarán seis coliseos para emplazar la estrategia de vacunación masiva. Se tendrá un contingente de médicos para el triaje. Ellos verán si la persona tuvo Covid, contacto o está cuidando a personas contagiadas”, dijo.

El director del Sedes de Oruro, Henry Tapia, aseguró que sólo habilitarán “un punto de vacunación” por la cantidad reducida de biológicos. “Tenemos 2.000 dosis sólo para este sitio y las restantes se distribuyeron en el área rural y puestos de fronteras. Esperaremos la llegada del siguiente lote para distribuir a todos los establecimientos de salud del municipio”, dijo. En esta región tampoco distribuyeron dosis al seguro social.

En Cochabamba se registraron aglomeraciones de cientos de ciudadanos que buscaban la vacuna en los policlínicos de la CNS. Desde el Sedes de esta región se informó que las dosis que fueron entregadas por el Gobierno no son suficientes para satisfacer la demanda de las personas que esperan ser inmunizadas.

Wilma Rodríguez, responsable del PAI de Chuquisaca, dijo que se reajustó el cronograma. “Con esta variación no estamos comenzando la planificación masiva, pero lo haremos en el transcurso de los siguientes días. Estamos a la espera de una nueva remesa. Una vez que la tengamos, activaremos la vacunación masiva”, explicó.

Tarija no comenzó la vacunación masiva y atravesó por problemas en la distribución de las dosis, dijo el director del Sedes, Paul Castellanos. “Debían salir las vacunas a la frontera (…) pero el paro retrasó el envío y ojalá (esta situación) no traiga consecuencias serias. Ojalá podamos hacerlo mañana (hoy) pues no se puede sacar ni combustible”, dijo.

Santa Cruz también tuvo varios conflictos. Ayer, cientos de personas llegaron a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) esperando ser inmunizadas. Pero, un funcionario del Sedes informó que no contaban con las vacunas y que los fármacos fueron enviados a los puntos de frontera para evitar el ingreso de la nueva cepa al país.

Los dos únicos departamentos que comenzaron con campañas masivas de vacunación fueron Pando y Beni que recibieron un mayor número de dosis considerando que se encuentran en la frontera con Brasil. Estas regiones son consideradas de prioridad con la finalidad de evitar que la nueva variante amazónica, más agresiva y contagiosa, ingrese al país.

Respuesta del Gobierno

Anoche, el ministro de Salud, Jeyson Auza, llamó a una conferencia de prensa para “desvirtuar” la afirmación de que no existen vacunas en el país para continuar con la inmunización masiva.

“Nosotros distribuimos las vacunas a los Sedes. También debemos mencionar que al haber detectado algunas debilidades en el proceso de vacunación, como Ministerio de Salud (…) apoyaremos a cada uno de los Sedes con personal del ministerio”, afirmó.

La autoridad añadió que el informe “oficial” que presentaron da cuenta que distribuyeron 948 mil dosis, de las cuales se aplicaron hasta la fecha 323 mil (34%) y que los Sedes aún tienen más de 624 mil dosis que “pueden ser usadas para la siguiente fase del proceso de inmunización”, para atender a las personas mayores de 60 años.

Esto quiere decir que las vacunas restantes (634 mil) servirán para inmunizar a 312 mil personas, pero según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el país viven 1,2 millones de personas mayores de 60 años. Es decir, que las vacunas alcanzan para inmunizar a la cuarta parte de la población beneficiaria de abril y sin contar a los menores de 59 años que padecen una enfermedad crónica o de base.

Además, un poco menos de la mitad de las vacunas (428 mil) fueron distribuidas por el Gobierno el jueves y por eso los Sedes recién ayer comenzaron a entregar las dosis a sus redes. Hasta el martes pasado, el porcentaje de avance de las vacunas era del 61%.

Proceso y vacunas

El Gobierno determinó que el proceso de vacunación masiva se inicie en el mes de abril con los adultos mayores y las personas con enfermedades de base.

Requisitos En los centros de primer nivel, usted debe llevar su cédula de identidad, además tiene que estar inscrito al Sistema Único de Salud (SUS) y no debe estar afiliado a ningún seguro a corto plazo.

Modalidad En La Paz, los beneficiarios deben acudir al centro de acuerdo con la terminación de su cédula de identidad: lunes, los que tengan entre 0 y 1; martes, 2 y 3; miércoles, 4 y 5; jueves, 6 y 7; y viernes 8 y 9.

Plan En mayo se vacunarán las personas de 50 a 59 años; en junio las de 40 a 49; en julio de 30 a 39 y en agosto de 18 a 29. En septiembre se atenderá a los rezagados.

Aplicación El prerregistro se realiza a través de la App Bolivia Segura-Unidos Contra el Covid-19. Esta aplicación ofrece información sobre los centros de salud.

Web La inscripción de la vacunación contra la Covid-19 se realiza mediante la página de internet boliviasegura.gob. El prerregistro está disponible en línea las 24 horas y los siete días de la semana desde la página web y la app.

Línea Se pueden registrar a través de la línea gratuita 800-10 4110. Los operadores atenderán desde las 8:00 hasta las 22:00. Ellos se encargarán de tomar los datos y subir la información al sistema.

Los beneficiarios realizaron una protesta en la ciudad de Oruro

Seguros sociales sin vacunación, con filas y quejas de los afiliados

Salud: Los entes gestores afirman que los Sedes no entregaron las dosis. Esperan que se regularice la dotación para comenzar la campaña masiva de inmunización.

Verónica Zapana S. / La Paz

Los seguros de salud a corto plazo no recibieron aún las vacunas para iniciar la campaña de inmunización en sus afiliados. Los asegurados desconocían sobre la escasez de dosis y hasta se quedaron a dormir en sus policlínicos para recibir el inoculador. Hubo descontento y muchas quejas.

Los asegurados esperan atención en los policlínicos. Foto:Fredd Ramos / Página Siete

“He venido desde temprano para saber si podían vacunar a mi papá, él tiene 87 años. Hicimos fila, soportamos el frío y ahora nos dicen que no habrá vacunación y que sólo habrá registro”, dijo ayer Claudia, quien protestaba por la falta de información en la puerta del Policlínico 9 de Abril de la Caja Nacional de Salud (CNS).

Ayer, muchas personas se aglomeraron en las puertas de los centros y realizaron filas en medio de incertidumbre y quejas por falta de información. “Indicaron que vacunarían desde el 1 de abril, hoy ya es 5 y recién nos avisaron que no hay vacunas. Hasta cuándo vamos a esperar o quieren aplicarnos la vacuna cuando estemos dentro del ataúd”, comentó ayer otro de los afiliados.

La CNS no es la única que reportó la carencia de vacunas. Los asegurados de la Caja Petrolera de Salud (CPS), del Seguro Universitario, la Caja Nacional de Caminos (CNC) y el Seguro de la Banca Estatal sufren el mismo problema.

En Oruro, los asegurados de la CNS protestaron en el Hospital Obrero, ya que muchos acudieron a los nosocomios para recibir la vacuna, pero sin éxito .

En Cochabamba, la población durmió desde el domingo en la noche para recibir una dosis. “Es un desorden y desconcierto total, no tenemos información y estamos desde las 2:00 y otros hasta que durmieron toda la noche”, dijo uno de sus afiliados.

En el hospital de la Caja Petrolera de Salud (CPS) de Obrajes también se registraron filas. Algunos tuvieron suerte en recibir la dosis porque tenían vacunas de aquellos médicos que rechazaron la vacuna. El resto se quedó sin el fármaco.

El secretario general de jubilados y rentistas asegurados a la CNS, Mario Delgado, lamentó que el Gobierno no entregó las dosis a los entes gestores. “Deben entregar la vacuna para que esta situación no vuelva a repetirse (…) Buscaremos la vacuna porque es una esperanza para vivir”, dijo. Aseguró que de los 170 mil jubilados que hay en Bolivia, el 80% está afiliado a la CNS y el otro 20% a los otros seguros de salud a corto plazo.

Las autoridades de los entes gestores aseguraron que los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) no entregaron las dosis. Indicaron que esperan regularizar esta situación en los siguientes días.

Según un comunicado de la CNS de la Regional La Paz, el cronograma de vacunación será reprogramado y comunicado oportunamente, “debido a que a través del Sedes no se efectuó la dotación necesaria de vacunas”.

El gerente de Salud de la CNS, José Michel, afirmó a Panamericana que no “tienen la disponibilidad de vacunas que se esperan”. “Es un problema que el Ministerio de Salud pueda solucionar en los próximos días”, dijo.

Aseguró que el Sedes de La Paz informó que hoy “probablemente” se realizaría la entrega efectiva de una cantidad de vacunas que permita continuar con la campaña.

La directora nacional de Salud de la CPS, María Luisa Valenzuela, aseguró que tampoco llegaron las dosis a ninguna de las regionales del ente gestor. “Por eso hoy nos reuniremos con todas las administraciones regionales. Estamos a la espera de que los diferentes Sedes nos doten de las vacunas para iniciar la inmunización”, dijo.

Explicó que “esta semana será aún incierta la aplicación de las dosis en sus afiliados”, pero espera que la siguiente semana se regularice.

El director general de la Caja Petrolera, Rodolfo Rocabado, indicó que alistan “equipos para garantizar la cadena de frío”. “Por eso no hemos visto que aún no nos entreguen las dosis”.

El Seguro Universitario de Salud informó a través de un comunicado a sus asegurados “la suspensión” de la vacunación hasta nuevo aviso por la falta de dotación de las vacunas”. “Las fechas y horarios de vacunación serán reprogramadas y comunicadas oportunamente”, agrega.