Atleta Bruno Rojas cuestiona a la Viceministra de Deportes: «¿Dónde está? Díganle que la estoy buscando»

Fuente: lostiempos.com

Bruno Rojas, uno de los mejores atletas bolivianos, usó su cuenta de Facebook para dar a conocer la realidad de muchos deportistas bolivianos y cuestionó la «desaparición» de la viceministra de Deportes, Cielo Veizaga, a quien dijo se encuentra «buscando».

Rojas, en su post, señala que fue seleccionado para representar al país en el Sudamericano Mayores en Guayaquil-Ecuador, en la categoría de atletismo.

«Esta será una de las últimas veces que tendré el honor de vestir la Rojo, Amarillo y Verde. Daré el 200% como siempre lo hice, ese orgullo no me lo quita nadie», señaló.

En ese sentido, Rojas aprovechó la oportunidad para dar a conocer que él, así como otros atletas, no recibe ningún pago o bonificación económica para representar al país y, por el contrario, para sus gastos con dinero de su propio bolsillo.

«¡Ojo! no cobramos ni un solo centavo por representarlos, sin embargo gastamos en toda la preparación, en pasajes, etc. Esto lo menciono para que conozcan la realidad del deportista nacional, no es para que sientan pena, lo hacemos por amor y por el orgullo de ser bolivianos», acotó.

A continuación, Rojas mandó un mensaje directo a la Viceministra de Deportes: «¿Dónde está? ¿Alguien la vio? Si la ven díganle que la estoy buscando por favor», agregó el atleta boliviano.

Rojas, cabe mencionar, es considero uno de los hombres más rápidos del país. Es dueño de los récord nacionales de los 100 y 200 metros planos, entre otros logros.