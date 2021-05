Bolivia debuta en el Consejo Mundial de Energía

“Todos somos energía” es el lema del evento que estrena al nuevo comité boliviano.

El Consejo Mundial de Energía (WEC por su sigla en inglés) presentará este 12 de mayo al flamante Comité Boliviano de Energía, en un evento virtual en el que participarán expositores de Bolivia, Chile, Colombia y de la sede del WEC en Londres: Facebook Live: World Energy Council Bolivia, 11 de la mañana, hora de Bolivia, el registro es gratuito.

La presentación del Comité Boliviano estará precedida por exposiciones de expertos que compartirán sobre experiencias internacionales y nacionales. Trinidad Castro, de Chile, abordará el tema de la eficiencia energética; Daniel Díaz, de Colombia, expondrá sobre energías renovables; José Carlos Márquez, de Quantum Bolivia, hablará sobre electro movilidad y sobre esta pionera experiencia boliviana; también, se contará con la participación de la vicepresidente de WEC LATAM, Claudia Cronenbold y Cristina Morales de WEC Londres.

El Comité Boliviano de Energía tiene la tarea de llevar la voz de Bolivia al World Energy Council (WEC) organización líder en gestión de transición energética en el planeta, fundada en 1923 y presente en más de 80 países.

El objetivo del evento es atraer a más empresas bolivianas a esta red mundial, además de dar a conocer los beneficios de la WEC para Bolivia. En ese sentido, se presentarán todas las iniciativas de la casa matriz y experiencias de las filiales de América Latina. Este evento cambiará la forma de percibir el mundo de le energía.

El mundo se movió y se seguirá moviendo gracias a diferentes tipos de energías: carbón, petróleo, gas, agua, viento, sol, etc. ¿Cuál es nuestra siguiente transición? El WEC no apuesta por ninguna de ellas en particular, pero sí propicia el diálogo y la interacción entre quienes las favorecen y/o consumen.

La energía está en el corazón de la evolución humana y en todos los aspectos de la vida cotidiana: usamos todo tipo de energías en todos los momentos de nuestra vida. Por ello es importante saber cómo transitará nuestra vida, nuestro país y nuestro mundo en el uso de unos tipos de energía hacia otros. Con ese fin, el WEC es una plataforma donde se juntan los esfuerzos, iniciativas e ideas de gobiernos, empresas, emprendedores, profesionales y académicos.

“El WEC Bolivia iniciará sus trabajos enfocados en 3 ejes temáticos:

Eficiencia energética, energías renovables y electro movilidad, ya que son los temas que requieren especial atención en nuestro país.

Pertenecer al WEC te permite acceder a las herramientas y red de expertos y contactos globales para el desarrollo de las diferentes iniciativas. El Comité Boliviano del WEC comenzará trabajando tres de los principales proyectos que WEC maneja a nivel global: 1) Future Energy Leaders, orientado a la formación de jóvenes; 2) Start Up Energy Transition, buscando y apoyando emprendimientos que puedan solucionar o mejorar el camino hacia la transición energética, y 3) WEC Academy, orientada a la capacitación y conocimiento.

El WEC es una plataforma que aportará en todos esos ámbitos a las personas, empresas, gobiernos y organismos que quieran profundizar y especializarse en la transición energética”, sostuvo Stevo Ostoic, (confirmar nombre y cargo por favor)

¿Qué es el Comité Boliviano de Energía?

No es una asociación ni un gremio. No hace lobby por un recurso o un tipo de energía sobre otra. Es una plataforma completamente neutral que reúne a todos los actores del sector energético, que, idealmente, debe estar compuesto por el sector público, el sector privado y la academia, en un espacio abierto para intercambiar experiencias, buenas prácticas, innovación y otros.

Los comités nacionales no están concebidos para que sus miembros sean exclusivamente empresas del sector energético. Tanto mejor si incluyen, por ejemplo, a firmas de abogados que manejan los aspectos legales de temas energéticos; consultores, aseguradoras, transporte, industria, usuarios, entre otros. Todas estas entidades e individuos reunidos en un espacio único. El Comité Nacional aglutina a los que producen energía y a los que la usan.

El primer Directorio del Comité Boliviano de Energía está conformado por prestigiosos profesionales bolivianos, con vasta experiencia en el área energética. Dicho Directorio será presidido por Carlos Limpias, el abogado especialista en Derecho de Energía, Iver von Borries fungirá como Vicepresidente, Ricardo Pacheco como Director Eficiencia Energética, Ricardo Carrillo como Director Energías Renovables, José Carlos Márquez será Director de Electro Movilidad y finalmente, Stevo Ostoic será el Director Ejecutivo de esta novel institución en su capítulo para Bolivia.

Cuál es el propósito de este Comité

El Comité Boliviano de Energía, igual que sus pares en los 80 países miembros, tiene además el propósito de que esos actores energéticos participen con sus planes, ideas y visiones sobre la transición energética. La voz del Comité Boliviano de Energía será la voz del país en el WEC.

El WEC es una plataforma única que permite a los países miembros tener una voz y presentar su visión y amplificar sus propuestas, así como estar al tanto y participar de las últimas tendencias mundiales en la temática energética.

El WEC es el escenario mundial por excelencia en el que se comparte conocimiento y experiencia sobre temas de energía, pues alienta una relación bidireccional: por una parte, pondrá a disposición de los actores bolivianos el estado del arte el mundo en el ámbito de las energías, y a la vez le permitirá a Bolivia exponer sus propuestas, desafíos, buenas prácticas y necesidades. Ser parte de la WEC es estar presente en la mayor red mundial de intercambio de conocimiento en el tema clave de la energía.

La neutralidad tecnológica es uno de los principios de los comités nacionales. Esta neutralidad es fundamental y es lo que diferencia al WEC de otras organizaciones, asociaciones y gremios relacionados con la energía.

Esa neutralidad le permite al WEC sostener una discusión franca sobre el sector energético, entender los beneficios y los costos, no estar sesgados, sin promover un recurso sobre otro. La neutralidad tecnológica le permite ver con ojos pragmáticos hacia dónde va el sector energético.

El Comité Boliviano también tiene a cargo identificar las necesidades nacionales, y una vez identificadas, buscar las herramientas exitosas y acudir a la red de la WEC, puesta a disposición del país.

Los beneficios de pertenecer a la red mundial de la WEC en Bolivia son, pues, diversos y se darán a conocer en detalle durante el evento, pero entre los más importantes está el de ser parte activa en el desarrollar proyectos u obtener la experiencia de las buenas prácticas y programas de formación de líderes en el tema energético.

Las empresas e instituciones que desean ser parte de esta red mundial deben recabar información en la WEB Bolivia enviando un email a info@wecbolivia.org o ingresando al vínculo de “se parte de WEC Bolivia” en www.wecbolivia.org.