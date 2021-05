Citan a declarar a mujer que arrolló a una niña en Porongo

Fuente: Unitel

El Ministerio Público emitió una citación para que la mujer, que arrolló a una madre y a su pequeña hija, asista a prestar su declaración este jueves, a las 14:00, por este caso ocurrido hace doce días en el municipio de Porongo.

Julio Gutiérrez, padre de la menor, se mostró preocupado por el estado de salud de su hija quien debe ser sometida de manera diaria a un lavado quirúrgico y que tiene un pronóstico médico de recuperación de al menos tres meses.

Sobre la mujer que es señalada como responsable del accidente le pidió que no siga escondiéndose y que se haga responsable, además que le ayude con los gastos económicos pues ahora dijo ya no tener de donde más sacar recursos para cubrir los costos de la medicación que se le suministra, no solo a la pequeña, sino también a su esposa quien también fue víctima pero que ahora se recupera favorablemente en su domicilio.

«Mi niña tiene cuatro años, me le ha cambiado la vida entera, ella no será la misma«, se lamentó.

Por su parte, Wilmer Vásquez, abogado de la víctima, informó que la citación es para que la mujer se presente ante la Policía el municipio de La Guardia, lugar en el que fue retenido el motorizado. Adelantó que en el caso de que no se presente solicitará se ejecute una orden de aprehensión en su contra.

La investigación

Roger Mariaca, fiscal departamental, indicó que no solo la señora, «de apellido Sosa Melgar», será investigada sino también la persona que la acompañaba durante el momento en el que ocurrió el hecho que fue registrado por una cámara de vigilancia que había en el parqueo en donde ocurrió el accidente.

Indicó que en las imágenes se ve como, primero, la mujer era quien conducía el motorizado pero que luego es una segunda persona la que toma el mando y también pasa con la camioneta por encima de la humanidad de la pequeña.