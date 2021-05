FLoC, una breve explicación del futuro de las cookies

Hace pocos días Google publicó un extenso artículo hablando de la tecnología FLoC, la que sustituirá a las cookies, la que permitirá que veamos anuncios personalizados en Internet sin necesidad de estar ofreciendo nuestro histórico de navegación a todo el mundo.

FLoC es una excelente idea que se basa en la agrupación de navegadores web en función de su histórico de navegación, de forma que cada navegador tendría un identificador único que representa el perfil de su usuario, ese identificador es que se usaría para mostrar una u otra publicidad.

Os lo explico en poco más de 1 minuto en este vídeo:

FLoC son las siglas de aprendizaje federado de cohortes, un algoritmo capaz de determinar qué navegadores tienen historiales de navegación similares para realizar constantemente el cálculo de su grupo, de su cohorte, y guardar ese número en el dispositivo del usuario, lo que hace que no sea necesario compartir los datos de navegación individuales con nadie, ya que una cohorte representa un clúster de actividad de navegación, no representa un grupo de personas, ni identificadas ni anónimas.

Los problemas que se están encontrando para su implementación son:

– Johannes Caspar, comisario de protección de datos de Hamburgo (Alemania), cree que no debería ponerse como defecto activada en el navegador, que el usuario debería en todo momento definir si quiere o no activar FLoC para que su histórico de navegación se use para el cálculo de la cohorte.

– Caspar también piensa que puede haber riesgos, ya que las cohortes podrían sacar conclusiones sobre los usuarios en función de su navegación.

– La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) de Francia indica que hay que analizar más la solución, ya que FLoC podría requerir el acceso a los datos que se almacenan en nuestros dispositivos. Recuerda que deberá ser necesario que el usuario acepte el uso de FLoC, igual que hace hoy con las cookies.

– WordPress seguramente bloqueará FLoC por defecto, y algunos navegadores web harán lo mismo.

La solución no es mala, pero para garantizar la privacidad seguirá siendo necesario obtener la aprobación de los usuarios, por lo que parece que no nos libraremos fácilmente de los banners en cada página que visitamos.