Joven campeona de racquet internacional, enseña cual ha sido la clave del éxito: organización y disciplina

Tiene 18 años, una carrera deportiva exitosa, es una excelente estudiante y promete ser una gran emprendedora,

Forma parte del programa de Becas 100 Becas para los 100 Mejores de la Universidad Privada Boliviana “UPB”.

Micaela Meneses, es una jovencita que acaba de demostrar que se puede llegar muy alto cuando hay ganas, disciplina y un objetivo claro, sin descuidar su educación.

Acaba de obtener el primer lugar en el campeonato de Racquet Sweet Caroline Open (USA), al vencer en la final a la estadounidense Erika Manilla por dos sets a cero. Y aunque ahora debe pensar en su próximo reto, el campeonato internacional de Costa Rica, a jugarse este año; tiene que atender otras metas que hacen de Micaela una deportista completa.

¿Por qué eligió la Universidad Privada Boliviana?

Responde: Porque Considera que la UPB se caracteriza por la excelencia académica, una enseñanza personalizada, competitiva a nivel internacional, que forma a emprendedores y además resalta que su sistema modular de enseñanza, le permiten cursar la carrera de Ingeniería Financiera y a la vez realizar sus actividades deportivas.

¿Por qué eligió esa carrera? Ella Responde: “Porque aprenderé a gestionar el dinero de una forma eficaz y podré tomar decisiones de inversiones y financiamiento. Y con estos conocimientos podré emprender en un futuro”.

Micaela es beneficiaria del Programa de becas 100 Becas para los 100 Mejores de la UPB que obtienen solo los mejores estudiantes del País, y para mantener este beneficio debe rendir al máximo. ¿Cómo lo logra? “Hago un cronograma de mi día a día para que me dé tiempo de entrenar, estudiar y hacer las tareas, y siempre cumplo con el horario establecido. Trato de enfocarme lo máximo posible en la actividad que me toca. Es decir, cuando estoy en clases presto mucha atención y me olvido totalmente de mis entrenamientos y torneos y cuando estoy en competencia hago lo mismo”.

Diariamente su despertador suena a las 6 de la mañana. A esa hora comienza su rutina que la ha llevado al éxito. Siguiendo este modelo de enseñanza, la joven cruceña aspira a mantener su nivel competitivo en el deporte y en sus estudios, y se visualiza como una emprendedora de éxito de aquí a 10 años.