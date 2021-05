Maestros critican adelanto de vacaciones, creen que pico de Covid llegará en julio

Fuente: paginasiete.bo

El ejecutivo de magisterio urbano de La Paz, Leandro Mamani, criticó este domingo la decisión del Gobierno de adelantar las vacaciones escolares al 1 de junio, porque según el dirigente “los expertos indican que recién en julio tendremos el pico de casos” de Covid-19.

“La decisión que asumió el Gobierno traerá consecuencias, porque el pico más alto de casos estará en julio, en los primeros días, en la primera quincena y esto afectará a nuestros niños y maestros”, precisó Mamani.

El dirigente dijo que la determinación que tomó el Ministerio de Educación “sólo muestra la total incapacidad de resolver el tema estructural de la educación, porque no hay plataforma digital, no hay cartillas y no hay condiciones para que los estudiantes puedan seguir sus labores escolares en las provincias”.

El ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz agregó que durante todo este tiempo fueron las alcaldías y los padres de familia quienes corrieron con los gastos para la adquisición de barbijos, alcohol y cámaras de desinfección. “El Gobierno no ayudó en nada y trata de disimular ahora sus errores adelantando las vacaciones”.

El sábado, el ministro de Educación, Adrián Quelca, hizo conocer entre otros datos, que unos 756 entre maestros y administrativos de La Paz se contagiaron, pero Mamani cree que el número es mayor.

“No tenemos dato precisos, pero creemos que deben ser más, porque cada día se contagian. Nos informaron que obligaron a los directores a ir a los colegios para los consejos educativos y a entregar las notas, así se están contagiando más maestros”, denunció.