Saavedra presenta resolución para la compra de vacunas

Fuente: Prensa Demócratas

El concejal Manuel Saavedra, presentó la mañana de este lunes, un proyecto de resolución municipal que instruye al alcalde la suscripción de contratos para adquirir vacunas contra el Covid-19.

«Ya no es mandar mensajes a través de los medios o las redes, hay que ir a La Paz, sentarse con el gobierno y no volver hasta que no se tenga la autorización escrita para obtener vacunas ya sea donadas o compradas», puntualizó.

El legislador manifestó su preocupación porque el sistema de terapias intensivas en la ciudad está al borde de ser rebasado mientras que el gobierno municipal tiene la infraestructura con 68 centros de primer nivel para que se conviertan en centros de vacunación, que a un ritmo de 20 mil vacunas, en 50 días se podría lograr la inmunización del millón de cruceños que necesitan las dosis.

«Hay la forma de hacerlo, lo único que necesitamos es la vacuna y la voluntad política de hacer las cosas bien», aseveró al recordar que la resolución establece un plazo no mayor a 3 días para que el ejecutivo municipal brinde un informe al respecto.