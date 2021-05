Se debe defender la libertad de prensa como garantía de democracia plena

Cobertura de prensa en todo momento.

Fuente: El Diario / La Paz

En un nuevo Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), experiodista y catedrático, coinciden en destacar la importancia de la defensa de los medios y periodistas para garantizar el ejercicio de la democracia en el país.

Mediante una carta abierta, la Asociación Nacional de la Prensa, que aglutina a los principales diarios, periódicos y medios de comunicación escritos de Bolivia, señala que la Libertad de Prensa se constituye en un valor fundamental y requisito indispensable de la democracia. Se señala que es un derecho y un patrimonio, no solamente de los medios de comunicación, o de los periodistas, sino de la humanidad toda. Y como tal, requiere un ámbito de respeto de los poderes públicos al trabajo periodístico.

Al respecto, el experiodista y exasambleísta departamental de La Paz, Edwin Herrera, señaló que una señal de que se cuenta con una democracia sana es el respeto a la libertad de prensa y que tomando en cuenta esta cualidad se puede tener una noción del estado de las democracias en el mundo.

“No puede haber un sistema democrático sano y que preserve todos los derechos ciudadanos en un país, si no existe esta característica, por eso es que es fundamental la libertad de prensa, como un termómetro de cómo están las democracias en el mundo entero”, manifestó en contacto EL DIARIO.

Para el director de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Edgar Pomar, la libertad de prensa es un derecho que debe ser defendido, pero al mismo tiempo debe ser honrado mediante la búsqueda de la verdad.

“La libertad de expresión, la libertad de prensa es una de las joyas que debemos preservar como comunicadores, periodistas, como trabajadores de la verdad. Debemos buscar la verdad”, indicó.

PRENSA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Con relación a la labor de los medios de comunicación en tiempos de pandemia, Edgar Pomar señala que este debe ser una herramienta para cuestionar al poder y exigir la verdad de los expertos en salud y gobernantes.

“Debe hacer que nos encontremos entre población, especialistas y Gobierno, la prensa tiene que ser en este momento, un catalizador para que nos unamos todos para combatir este mal que nos ha legado”, dijo.

Desde la ANP se sostiene que la tarea informativa adquiere mayor valor en tiempos de pandemia por su aporte indispensable al cuidado de la salud pública, respaldando las tareas de prevención y reflejando las demandas de la gente por una atención oportuna y efectiva.

Por su parte, Herrera sostiene que la labor de la prensa en la emergencia sanitaria por la que atraviesa la humanidad es importante y fundamental, ya que se debe informar el estado de los avances, tanto de la enfermedad como de las acciones asumidas para combatir y contener el virus.

“Si no fuese por los medios de comunicación, por la prensa, quizás los efectos nocivos de la pandemia y como se debe encararla, quizás no hubieran tenido éxito y no se hubieran conocido por la gente, así que es fundamental la labor de la prensa”, indicó

ANUNCIO DE PROCESOS

Sobre los recientes anuncios de procesos judiciales y otras intimidaciones a periodistas y medios de comunicación, mediante redes sociales, ambos entrevistados coincidieron en señalar que siempre se han presentado intentos de procesos cuando se prioriza el rating antes que la exposición de los hechos de forma verídica, mas esta situaciones son aisladas y evitables mediante la elección correcta de las fuentes y la búsqueda de la verdad ante todo.

Señalan que, por el otro lado, se encuentra el poder, que siempre querrá una prensa sumisa, por lo que si se está del lado de la verdad, no existen motivos para tener mayores preocupaciones.

“Sin periodistas, sin prensa, sin medios de comunicación, es como si la sociedad entera estuviese andando en tinieblas, sin saber qué es lo que está haciendo el poder o qué se está tratando de ocultar. Es importante la labor de los periodistas y la prensa”, expresó Herrera.

Entretanto, la ANP manifiesta que el periodismo responsable cuida la seguridad de los ciudadanos y aboga por una justicia transparente, por ello “preocupa la creciente aparición de mensajes hostiles hacia periodistas y medios de comunicación en el actual contexto de polarización política del país, así como la presentación de demandas judiciales que buscan atemorizar a periodistas mediante juicios por difamación”, señala parte de una carta emitida hoy en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

De esta forma, se llama a los periodistas a preservar la difusión de noticias verificadas y confiables, levantando una muralla contra las permanentes corrientes de desinformación. Teniendo “La información como un bien común”.