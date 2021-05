Versión de vocal Chuquimia atenta contra la credibilidad del TSE

Las declaraciones de la vocal Dina Chuquimia, delegada presidencial ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en sentido de que en 2019 no hubo fraude, ponen en duda la independencia, imparcialidad y ecuanimidad del Órgano Electoral, afirman analistas de sistemas electorales.

“Ha habido algunas cuestiones de algunos ciudadanos, que de pronto se ha hecho una bola de nieve con el tema del fraude, yo les digo a aquellas personas que presentaron las denuncias de fraude, también tendrían la obligación de demostrar el fraude que hubo”, señaló Chuquimia a horas de su posesión.

“Más allá de los criterios que pueda asumir la vocal Dina Chuquimia, ese tipo de declaraciones no deben hacerse, es decir, lo único que hacen es rayar el papel de legitimidad, neutralidad e imparcialidad que debe tener el Órgano Electoral, todos los vocales deben abstenerse de hacer declaraciones que pongan en duda esta ecuanimidad, legitimidad e imparcialidad del Órgano Electoral”, afirmó el politólogo Marcelo Silva.

Pero, la delegada del presidente ante el TSE también cuestionó el papel de la Organización de los Estados Americanos(OEA), que mediante el informe de auditoría al proceso electoral del 20 de octubre de 2019, requerida por la administración de Evo Morales, establece s “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección”.

La nueva vocal, tal como el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), desconoce la auditoría requerida por el mismo Gobierno a los comicios generales.

“Primero Morales rechaza el informe de la Misión de Observadores Electorales (MOE) de la OEA, que le recomienda realizar una segunda vuelta para frenar los conflictos en el país. Paralelamente, señala estar dispuesto a aceptar una auditoría e incluso suscriben un documento con la OEA para este efecto, pero los conflictos seguían y horas antes de conocer los resultados Morales decide renunciar y decir que se gestó un golpe de estado”, señala la politóloga Patricia Velasco.

Previsible

El constitucionalista Paul Antonio Coca señala que era de esperar la actitud de la vocal Chuquimia. No es la primera vez que muestra su afinidad con el partido del MAS.

“Ya lo está haciendo (defender la posición del MAS), obviamente se ve que ella dice yo no soy militante del MAS, no tengo militancia, pero en Bolivia no hace falta la militancia para que una persona sea afín o no a un determinado partido político (…) Ya sabemos que Dina Chuquimia dijo que no hubo fraude, me imagino que ella ha revisado la documentación como el informe de la OEA, UE y de otros para dar ese tipo de afirmación”, dijo Coca.

Pero, según Chuquimia, “nunca hasta 2019, se había dado el caso de que el mismo secretario general de la Organización de Estados Americanos (Luis Almagro) dé a conocer un informe preliminar. Eso es lo que de pronto extraña, nunca hasta 2019 había cierto tipo de injerencia en la política nacional”.

Renuncia

Chuquimia renunció a la entidad electoral en 2015, luego de que retuiteó un mensaje del entonces candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la Alcaldía de La Paz, Guillermo Mendoza. Además, estuvo envuelta en controversias internas de la institución, que en ese momento era muy cuestionada por políticos y la ciudadanía.

La vocal es cuestionada por su afinidad con el MAS. En reiteradas ocasiones en las publicaciones que hizo en sus redes sociales criticó las acciones del gobierno transitorio.

Como, por ejemplo, “sería bueno saber quiénes estuvieron en la lista negra del exministro (Arturo) Murillo”, publicó en diciembre de 2020, cuando se reveló una supuesta lista negra” de 592 personas, cuyos archivos presuntamente fueron solicitados por el exministro de Gobierno al Segip.

Gobierno envía documentos a ONU

El Gobierno envió un informe a la delegación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, legaciones diplomáticas y otras organizaciones de derechos humanos, para argumentar que en 2019 se gestó un “golpe de estado” contra Evo Morales.

El procurador del Estado, Wilfredo Chávez, indicó que el documento se remitió como una respuesta a la solicitud que hizo el organismo internacional.

Adecuación de partidos y padrón, tareas del TSE

En este período, presuntamente de pausa electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe encarar una serie de tareas que garanticen futuros procesos transparentes, pero lamentablemente declaraciones como las de la vocal Dina Chuquimia afectan a la imagen del Órgano Electoral.

El abogado constitucionalista y analista electoral Paul Antonio Cocal sostiene que este periodo no será de inactividad, porque el TSE debe encarar importantes reformas estructurales en las organizaciones políticas y el padrón electoral.

“Si bien van a tener que ver cartas orgánicas en octubre, mencionar que al 31 de diciembre, según la Ley Electoral, las organizaciones políticas tienen que readecuar sus normas internas a la constitución de la nueva Ley de Organizaciones Políticas. Esto significa que todos los partidos tienen que adecuarse a un nuevo sistema, por ejemplo, que agrupaciones ciudadanas tienen que convertirse en partidos políticos, frente a esto vamos a ver cuál es el rol del TSE frente a esta readecaución, no sabemos si van a pedir firmas o no, si van a validar las que están ahora!”, sostiene.

Pero dijo que entre las tareas urgentes también se debe considerar la auditoría al padrón electoral, que lamentablemente el expresidente del TSE, Salvador Romero, no dio paso a esta demanda de diferentes sectores de la sociedad.

“El tema del padrón electoral, la auditoría hasta el momento no hay, lo correcto y por un principio de transparencia institucional, que rige a los diversos órganos del estado, el padrón debería auditarse las veces que pueda, pero es un tema que se evita abordar”, dijo el constitucionalista Coca.