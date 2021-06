Alcalde Fernández anuncia sanción y control a quienes trasladen ganado de manera irregular

Video: Regis Montero – El Día.

Fuente: eldia.com.bo

El alcalde Jhonny Fernández Saucedo anunció sanción y ejercer un control estricto a las empresas que se dedican a transportar ganado vacuna a los mataderos privados de Santa Cruz.

la autoridad calificó de irresponsables a quienes dejaron escapar los animales y que no se trataría de la primera vez. «No es la primera que se escapan animales de los corrales, vamos a sancionarlos. En el que no tenga su registro de ingreso a la ciudad no va ingresar», dijo Fernández.

La mañana del miércoles una veintena de reses causaron estragos en la ciudad provocando destrozos y pánicos entre los peatones.