Arias recibe dos citaciones y denuncia que Economía congela cuentas de la Alcaldía

Fuente: paginasiete.bo

El alcalde de La Paz, Iván Arias, dio a conocer que recibió dos citaciones para que declare este viernes por la denuncia del supuesto nombramiento ilegal y por el caso gases lacrimógenos. Además denunció que el Ministerio de Economía congeló las cuentas de la administración municipal.

“Nos llega hoy en horas de la mañana una citación para medidas cautelares sobre un supuesto nombramiento ilegal, para las 10 de la mañana del viernes. Otra citación por el caso Murillo (para) las 12 del mediodía. Por si fuera poco al final de la tarde nos llega un comunicado del Ministerio de Economía diciendo que nos retienen todos los fondos por un juicio laboral que viene del año 2014”, indicó.

Arias señaló que es evidente la “persecución política” del Gobierno. A su vez cuestionó el hecho de que dejen a la Alcaldía de La Paz sin recursos económicos en plena crisis sanitaria ocasionada por la tercera ola.

“Pase lo que pase nosotros seguiremos trabajando y seguiremos luchando para que nuestros ciudadanos no mueran por Covid, para que a nuestros ciudadanos no les falte seguridad ciudadana y nos les falte salud. No le voy a rendir, no me voy a escapar”, manifestó.

En marzo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, denunció al burgomaestre por un el nombramiento de un funcionario que no cumplía los requisitos, cuando era titular de esa cartera de Estado.

Tras conocerse del arresto de Arturo Murillo, el titular de Justicia, Iván Lima, pidió a al Ministerio Público citar a declarar a las exautoridades del gobierno transitorio que firmaron los decretos que dieron vía libre a la compra de gases lacrimógenos.