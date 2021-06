Bolívar: DT Costas afirma que no lo llamaron de la Academia

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El técnico argentino Gustavo Costas aclaró en Asunción que la dirigencia de Bolívar no tuvo ningún acercamiento con su persona para dirigir al equipo que se encuentra en búsqueda del profesional que sustituya al español José Ignacio González, quien fue destituido por malos resultados en su plantel.

“Las ofertas reales que cuento son de muy lejos. Me llamaron de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. De Bolívar no me llamaron y tampoco otros clubes de Paraguay”, afirmó Costas en una entrevista con el programa radial Fútbol a lo Grande.

Costas cerró un ciclo exitoso en el club Guaraní de Paraguay y pese a que tenía contrato vigente hasta diciembre de este año, decidió dejar el cargo sin cobrar el resto de su convenio pactado anteriormente.

El presidente Marcelo Claure, su director deportivo y con el asesoramiento que reciben del City Group continúan analizando las opciones para contratar al profesional que debe llegar hasta el 10 de este mes a La Paz para alistar la pretemporada que arrancara el lunes 21.

Por otro lado, Bolívar oficializó ayer mediante un comunicado que el delantero argentino Leonardo Ramos fue sometido a una “microcirugía para la extracción de un quiste”.

La intervención no impedirá los entrenamientos del jugador que llegará sin problemas a la reanudación de actividades.