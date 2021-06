COED de Cochabamba define nuevas medidas hoy; proponen cuarentena de 4 días

Una reunión del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) se prevé realizar hoy por la tarde para definir nuevas medidas de restricción que coadyuven a contener los contagios de COVID-19 en Cochabamba.

El alcalde Manfred Reyes Villa adelantó su criterio la tarde de ayer y anunció que propondrá extender la cuarentena rígida desde el feriado de este jueves hasta el domingo, en la «reunión de urgencia».

«Es necesario cortar la cadena de contagios. Seguimos por encima de los 900 casos diarios y ayer (el lunes) hubo 13 decesos. Requerimos extender el confinamiento estricto por cuatro días para contener la ola de nuevas infecciones», dijo durante la entrega de siete unidades de terapia intensiva (UTI) al hospital del Sur y señaló que tres estarán destinadas al nosocomio del Norte.

El secretario de Salud del municipio, Aníbal Cruz, indicó con anterioridad la urgente necesidad de ingresar en un periodo de cuarentena rígida para hacer frente al impacto de la tercera ola de la pandemia del coronavirus en Cochabamba.

«No lo digo solamente yo. También el comité científico, los especialistas, los estudios técnicos y el personal de Salud. Estamos en una fase de contagio comunitario, donde es muy difícil establecer con precisión quién está contagiado y quién no. Todos somos posibles vectores. Por eso necesitamos un confinamiento estricto de por lo menos 14 días para cortar la cadena de contagio y reorganizar el trabajo para contener la pandemia», señaló.

Por otro lado, el concejal Diego Murillo manifestó el estado de alarma en el que se encuentran las autoridades incluso del Legislativo municipal. “El Ejecutivo vive con el Jesús en la boca”, dijo sobre la movilización diaria para conseguir oxígeno medicinal para los pacientes COVID internados en los hospitales.

El responsable de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Departamental de Salud (SEDES), Rubén Castillo, indicó que las propuestas que emita esta institución en la reunión del COED esta tarde las indicarán únicamente en su momento y no adelantó detalles acerca del documento a presentar.

“Este es un requerimiento sanitario, no es un querer personal. Han visto el fin de semana hubo una baja, pero no es un número claro porque gran parte de la población se recluye. Lo recomendable sería que haya un encapsulamiento para romper la cadena de contagios”, agregó Cruz, aunque no precisó si la acción sería ejecutada por zonas, distritos o municipios.

TRANSPORTE

El representante del Transporte Libre, José Luis Flores, anunció que el sector no aceptará más días de restricción. Reiteró que su primera propuesta fue aplicar cuarentena rígida sólo los domingos, pero aún así aceptaron ceder los sábados y feriados. «Además exigimos un plan de trabajo de la Alcaldía y Gobernación que en todo este tiempo no han hecho nada, solo dictar cuarentenas»‘.