Con lágrimas e impotencia, un policía denuncia que fue dado de baja tras contraer Covid-19

Con lágrimas e impotencia el sargento primero, Oscar Fuentes, contó que fue dado de baja de la Policía luego de atravesar complicaciones por el contagio de coronavirus en su esposa y sus hijos. Estuvo 19 años en filas policiales y espera ser restituido.

En enero Fuentes fue destinado a la localidad de Sacaca, al norte de Potosí, donde él y dos camaradas contrajeron el coronavirus. Debido a complicaciones en la respiración buscó ser atendido en la Caja Nacional de Salud de Oruro, donde le fue negada su atención y llegó hasta Cochabamba para recibir atención, habiendo presentado los documentos que acreditaban la enfermedad y la baja médica.

En su casa se contagiaron su esposa y sus hijos, además de su suegra quien terminó perdiendo la vida por el virus. Tras concluir su baja médica, el 28 de febrero, presentó una solicitud de vacación pero esta no fue aceptada.

“El teniente coronel Álvarez, comandante de Llallagua se burló de mi solicitud, que no le importaba mi caso, que él pasó por el coronavirus y me mandó a cambiarme para seguir trabajando”, comentó Fuentes.

Al ver que la salud de su esposa se agravaba decidió retornar a Cochabamba y buscar oxígeno para que su pareja continúe con el tratamiento en casa; sin embargo, al no ser aceptada su vacación se difundió un memorándum en la que se informaba que había sido dado de baja de la institución verde olivo.

“No le deseo a nadie todo lo que estoy pasando, siempre luché por mi institución por mi Policía. Me duele ver a mi esposa mal y no poder recuperar, cinco meses de pura tortura y puro daño. Amo a mi institución, quiero que me devuelvan mi trabajo”, aclaró el Sargento Primero.

Su suegra perdió la vida por el Covid-19 y su esposa continúa en cuidados pues tras varios meses pues su proceso de recuperación no ha concluido.

LA DENUNCIA

El ahora expolicía Óscar Fuentes presentó un informe en el que indica que fue extorsionado para evitar que sea enviado a Potosí en enero pasado. Además, añadió que también le pidieron dinero para su reincorporación a la institución verde olivo.

Comentó a UNITEL que no lo notificaron para darle la baja y que se dio en una audiencia a la que él no asistió.