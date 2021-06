El Alto: Luminarias desatan controversia entre una concejal y un subalcalde

Fuente: http://www.elalteno.com.bo

Las luminarias adquiridas por los vecinos del Distrito -14 con “una cuotita voluntaria” desatan controversia entre la concejal del MAS Wilma Alanoca y el subalcalde del sector Hilarión Quispe.

Todo empezó cuando la concejal Alanoca, fue invitada por los vecinos para participar de la instalación de las luminarias adquiridas con los aportes de los vecinos de la urbanización Bautista Saavedra Unidad Vecinal CH, hecho que evidencia la falta de atención de las autoridades y recursos para atender las demandas del sector.

“Estas luminarias que vamos a colocar son de recursos propios que provienen del aporte de los vecinos con los cuales hemos comprado los repuestos, los focos y el fotocontrol, así nace esta iniciativa por lo menos para paliar la inseguridad” informó el vicepresidente de la junta de vecinos de la urbanización Bautista Saavedra Unidad Vecinal CH, Inocencio Apaza.

Al respecto, la concejal Alanoca, explicó que la demanda de iluminación en El Alto es generalizado, lo que lleva a reflexionar y planificar una mejor redistribución de los recursos económicos según la demanda y la prioridad por distritos.

“Realmente celebró la capacidad de decisión de los dirigentes y las dirigentes que participan activamente, claro que no es el mejor camino, ellos no pueden pagar de sus bolsillos, ese es un hecho, pero no podemos dejar de aplaudir esta iniciativa y esto nos inspira a tratar de conseguir otros financiamientos, que es posible y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que los puntos de mayor inseguridad en la ciudad de El Alto estén iluminados”, afirmó la autoridad.

REACCIÓN

La reacción del Subalcalde del Distrito 14, Hilarión Quispe no se dejó esperar, y acusó a la concejal de entrometerse en asuntos que no le corresponden, cuando su tarea debería limitarse a legislar normas en favor de la ciudad de El Alto.

Quispe aclaró que se contribuye con el mantenimiento y colocación de luminarias a través de un carro canasta, en diferentes zonas y urbanizaciones del distrito por lo que pidió a la legisladora dejar de lado las declaraciones y la labor política.

“Aquí ya se acabó el color político señora Alanoca, la ciudad de El Alto ha dado oportunidad a la hermana Eva Copa para cambiar El Alto, por eso nosotros queremos y trabajamos para cambiar la imagen de la ciudad de El Alto”, manifestó a tiempo de destacar que se trabaja para atender las demandas de su jurisdicción.

CONTRADICCIÓN

Pese a las declaraciones de la autoridad municipal, la junta de vecinos del Distrito 14, se presentó en el patio de la Alcaldía Quemada para desmentir al subalcalde Hilarión Quispe.

“Reprochamos la conferencia de prensa del subalcalde Hilarión Quispe que ha declarado que se está atendiendo la demanda de luminarias y demás demandas, no es cierto, desmentimos lo que ha expresado el Subalcalde”, afirmó uno de los dirigentes vecinales del Distrito 14.

El dirigente ratificó las declaraciones de la concejal Wilma Alanoca, en sentido que son ellos mismos, quienes se encargaron de comprar sus propios focos, se alquiló escaleras entre otros para realizar el mantenimiento, a falta de atención de las autoridades municipales.