Epidemiólogo: “El confinamiento ayuda pero no es la solución”

El experto señala que la alternativa es vacunar al 70% de la población.

Fuente: Unitel

Con el ritmo de contagios desacelerado, pero con la posibilidad de una cuarta ola, un epidemiólogo señaló que los confinamientos ayudan pero existe un daño económico, por lo que se debe acelerar la vacunación.

“La restricción de horas contribuye, no podemos decir que no hace nada, ayuda pero no es la solución”, señaló el epidemiólogo José Hinojosa.

El experto señala que es una medida paliativa; sin embargo, lo ideal es una cuarentena de al menos dos semanas; sin embargo, también señala que el daño a la economía es importante.

“No podemos vivir en cuarentena todo el tiempo”, señaló Hinojosa.

El epidemiólogo considera que la vacunación en Bolivia es mínima pues las personas que ya han recibido la segunda dosis no llega al 10% de la población vacunable.

“La alternativa a la cuarentena es gestionar vacunas y llegar al 70 de la población”, señaló Hinojosa.