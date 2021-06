Estos son los problemas de la última gran actualización de Windows 10, y así puedes solucionarlos

Windows 10 May 2021 Update es la última gran actualización disponible del sistema, aunque de grande tenga poco. Los usuarios que la hayan instalado aún se estarán preguntando qué ha cambiado, porque sus novedades son todas «bajo el capó», buscando mejorar rendimiento y adaptarse más a esta época de teletrabajo. Sin embargo, esta versión también ha llegado o está sufriendo algunos problemas.

Solucionar algunos de ellos es tan sencillo como actualizar el sistema al Patch Tuesday de junio que, recordemos, también parcheaba seis zero days críticos. Veamos qué está afectando a los usuarios.

Problemas de audio, el sospechoso habitual, junto a otros con Xbox Game Pass

El audio es uno de los mayores dolores de cabeza para algunos usuarios cada vez hay una actualización grande de Windows 10. Y no tan grandes, pues muchas veces las actualizaciones acumulativas también se ven afectadas por ello. En Windows 10 May 2021 Update, o Windows 10 21H1, y en versiones más viejas como Windows 10 20H2 y Windows 10 2003 hay un problema reconocido desde mayo que aún no se ha solucionado.

Los problemas, en este caso, no tienen tanto que ver con haber perdido soporte de drivers con la nueva versión, sino con ruidos agudos y estridentes en algunas aplicaciones. Microsoft aún no ha lanzado un parche, aunque sí ha reconocido el problema.

En Windows Latest proponen dos soluciones parciales al problema. Si por ejemplo tienes problemas con la aplicación de Spotify, prueba a utilizar Spotify en su reproductor web en vez de en la aplicación, algo que también puede funcionar con otras webs de plataformas. Otra solución es activar el sonido espacial de las opciones de sonido.

Otro problema reconocido está afectando a Xbox Game Pass, en el sentido de que algunos usuarios no pueden instalar juegos desde la Tienda de Windows 10 siendo suscriptores de Game Pass, arrojando errores como 0x80073D26 y 0x8007139F. Para atajar este problema, Microsoft ha lanzado la actualización opcional KB5004476 que podemos instalar desde el panel de Windows Update de Configuración del sistema.