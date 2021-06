Evo: Si las elecciones hubieran sido en mayo (tal vez) hubiese habido segunda vuelta

Fuente: Página Siete Digital

El expresidente Evo Morales detalló este domingo algunos de los entretelones de los meses previos a las elecciones de octubre de 2020. En entrevista con Radio Kawsachun Coca, el exmandatario se refirió al contexto del video en el que impulsa a «cuidar a Añez» y las razones por las que considera que la postergación de los comicios desgastó a la oposición.

“Se convocan elecciones para el 3 de mayo, con la pandemia postergaron hasta el 2 de agosto. Somos analíticos, creo que totalmente se equivocaron porque para el 3 de mayo ellos sentían que tenían fuerza. ¿Quien sabe?, no estoy asegurando, si las elecciones hubieran sido el 3 mayo hubiera habido segunda vuelta”, comentó el exmandatario.

Sobre las razones por las cuales la oposición perdió peso al aplazar las elecciones, Morales se refirió a la gestión frente a la pandemia y la crisis enocómica.

“Ellos pensaban que iban a resolver el tema pandemia, el tema económico, y para el 2 de agosto habían fracasado totalmente», agregó.

Morales indicó que fue “partícipe” de las consecutivas postergaciones de comicios al ver que la emergencia sanitaria iba “hundiendo” a sus contrincantes políticos.

«He sido partícipe para postergar porque finalmente el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se comunicó conmigo mediante algunos compañeros para postergar. Yo calculé y (pensé) ‘Qué mejor’, porque el gobierno de facto con la pandemia seguía hundiéndose, más la corrupción correspondiente», señaló.

Afirmó que fue en ese contexto que se grabó el video en el que se ve y escucha al político pedir que “hay que cuidar a Añez” mientras califica a Arturo Murillo como el “mejor jefe de campaña”.

«Me llamaron de Yapacaní, me dijeron que eran como 20 dirigentes y algunas autoridades y me dijeron: ‘¿Qué vamos a hacer? La gente está aquí diciendo ‘fuera Añez’ y yo le pregunto: ‘Si fuera Añez, entonces ¿quién sería el nuevo presidente y para qué?’ Uno de ellos dice: ‘Un militar’. No he reaccionado nada, sólo escucho. Y otro dice: ‘Eva Copa’, sólo escucho. Tercera opción: ‘Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia’. Hay tres propuestas», reveló Morales.

«Un compañero casi me convence. Me dice: ‘Si es Eva Copa, hermano Evo, al día siguiente va a estar en Bolivia’. Sería interesante. Pero le dije: ‘Compañero, es un golpe de Estado, la derecha no le va a entregar el poder a ningún masista’ (…), y ahí dije también: ‘Ya, si fuera Eva Copa, ¿ella va a resolver los problemas de la pandemia en corto tiempo, va a resolver el tema económico?’ Y ahí vienen las elecciones y como el MAS no ha resuelto la pandemia, la economía, vamos a perder las elecciones», sostuvo.

Por último, al reconocer que la gestión de la pandemia también podía socavar a las autoridades del Movimiento al Socialismo, reiteró que lo mejor era llamar a elecciones.

«Nuestros compañeros tienen que aprender, (que) tiene que haber una estrategia, una ruta, un camino (…). ¿Cuál es el mejor camino, compañeros? Elecciones, ya», apuntó el expresidente.

«No nos hemos equivocado, sostengo lo que dije. Tal vez el término ‘cuidar a la Añez’ no les gusta. En el fondo, es que permanezca la Añez, pero que garantice las elecciones y vamos a ganar como han ganado. Si yo entraba a este juego de la derecha y (decía) ‘fuera Añez’ no habían elecciones, no hubiéramos tenido a Lucho presidente, David vicepresidente. Seamos sinceros», manifestó.