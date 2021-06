Farías: «El Covid-19 en los jugadores nos debilitó»

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

César Farías le echó la culpa a la Covid-19 y a la expulsión que sufrió en el primer partido de la Copa (Jaume Cuéllar), a la eliminación anticipada que tiene la Selección boliviana del torneo al que le falta una fecha más por disputar.

El venezolano comenzó a realizar un balance de lo que fueron los tres juegos de la Verde en el certamen y comentó que “no fue una copa sencilla para nosotros, ya que veníamos de dos partidos buenos en eliminatorias y la Covid en los jugadores nos debilitó al igual que la expulsión frente a Paraguay. Todos los partidos hicimos menos faltas que los rivales y fuimos los más amonestados”, subrayó Farías.

Sobre la derrota de anoche frente a los uruguayos, el DT del equipo boliviano agregó que “recibimos un gol (en el primer tiempo), que nos complicó el partido y ellos se hicieron sólidos en defensa y costó romperles las líneas. Equilibramos el partido con la pelota y no se pudo. Hay que buscar razonamientos y no culpables. Duele perder porque mejoramos en muchos aspectos, pero no podemos ganar. Los resultados alegran el alma y el corazón en el futbolista y estamos en esa pelea”.

Fue más optimista con el futuro en las eliminatorias mundialistas y anticipo que “jugando este fútbol en La Paz vamos a sacar buenos resultados y de visitante también demostramos que sabemos sacar puntos, pero hay que ajustar piezas en el día a día”.

Para el último juego contra Argentina ya podrá reaparecer el la teral Diego Bejarano.

figura

EDINSON CAVANI

El goleador uruguayo fue el más movedizo en el ataque de su elenco y anotó el segundo gol tranquilizador.

árbitro

alexis herrera

Fue muy estricto con los bolivianos y contemplativo con el rival, aunque su arbitraje no influyó en el resultado.