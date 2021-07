Gobierno dice que el dinero que Bolivia recibió del FMI en 2009 no fue un préstamo

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, rechazó las declaraciones del analista y exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), José Gabriel Espinoza, respecto a que el Movimiento Al Socialismo (MAS) aceptó un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2009 sin pedir autorización a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Hemos convocado a esta conferencia de prensa para desvirtuar aseveraciones equivocadas de algunos analistas que en el pasado han sido funcionarios de la autoridad monetaria que están confundiendo los temas (…) Nosotros aquí desvirtuamos totalmente esas afirmaciones”, aseveró en conferencia de prensa.

El exdirector del BCB dijo que el presunto crédito fue por $us 255,9 millones y que su ingreso y registro no necesitó de la autorización de la Asamblea Legislativa, una vez modificada la Constitución Política del Estado (CPE), a diferencia de un préstamo no recibido y devuelto en 2020.

El titular de Economía explicó que Espinoza confundió la operación efectuada, puesto que no fue un préstamo y se trató de una capitalización que hizo el FMI para el caso de los denominados “Derechos Especiales de Giro” (DEG) de Bolivia, que es un activo de reserva internacional y que no requería la autorización de la ALP.

“En el fondo, es una operación que aumenta los activos del país y que no es similar en ningún caso a la operación de 2020, que es un préstamo. En otras palabras, si el compañero tiene un activo, unas joyas, que valen $us 1.000 y ahora hay un aumento, una capitalización, que dice que esas joyas ya no valen $us 1.000, sino $us 3.000, claro que eso es parte de su activo, no es parte de su pasivo”, explicó.

La autoridad estatal recordó que el préstamo del FMI de 2020 mencionado por Espinoza sí era una operación de financiamiento que tiene plazo y tasa de interés.

“En cambio, el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) que señala el analista y exdirector del BCB es un instrumento de financiamiento y es un préstamo y cuando alguien se presta eso va al pasivo, no va al activo. Entonces está claramente diferenciada una operación de otra”, complementó.

Finalmente, Montenegro manifestó que el tipo de confusiones de Espinoza no extraña y que es posible que le “hayan hecho cometer errores en sus decisiones cuando fue director del BCB”.